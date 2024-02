Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi fuori dalla Casa: “Stanno facendo accertamenti”

Alfonso Signorini ha condiviso un aggiornamento: Giuseppe Garibaldi, colpito da un malore, non rientra nella Casa del Grande Fratello, almeno per il momento

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Giuseppe Garibaldi

Il Grande Fratello inaugura, come di consueto, le vie del pettegolezzo e delle rivelazioni molto attese dal pubblico: Mirko Brunetti fa il suo ingresso nella dimora più osservata d’Italia il 14 febbraio 2024, diffondendo alcune anticipazioni tramite i social. Proprio lui sarà l’invitato speciale che trascorrerà alcuni giorni insieme ai partecipanti del reality, suscitando l’interesse di tutti gli appassionati spettatori. Attraverso le sue ultime storie su Instagram, l’ex gieffino ha condiviso dei post in cui descrive le proprie emozioni e preannuncia il suo modo di interagire sia con Perla Vaitero che con Greta Rossetti. La puntata però inizia con l’annuncio di Alfonso Signorini su Giuseppe Garibaldi: non farà ritorno per ora nella casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi non rientra nella Casa

Alfonso Signorini, nella serata del 14 febbraio, ha aperto la diretta del Grande Fratello con un annuncio importante: Giuseppe Garibaldi non farà ritorno nella casa, almeno per ora. Dopo un primo malore all’inizio del mese, l’ex bidello ha avuto un nuovo episodio di malessere, costringendolo a uscire temporaneamente per sottoporsi a controlli medici che hanno tenuto in ansia compagni e telespettatori. Signorini ha rassicurato tutti sulle condizioni di Garibaldi: “Il nostro Giuseppe sta bene ed è attualmente monitorato da un team di medici. Fortunatamente, non si tratta di nulla di grave. Tuttavia, abbiamo deciso di sfruttare questo momento per effettuare tutti gli accertamenti necessari, garantendo così la sua salute.”

Fonte: IPA

Beatrice Luzzi al centro della bufera dopo l’eliminazione di Vittorio

Da quando Vittorio è stato eliminato il 12 febbraio, l’atmosfera all’interno della Casa del Grande Fratello è diventata tesa e caotica. In meno di due giorni dall’addio di Vittorio Menozzi, si sono formate vere e proprie fazioni, con gli inquilini che si lanciano accuse reciproche riguardo alla responsabilità della sua uscita. Beatrice Luzzi è diventata il bersaglio principale di queste colpevolizzazioni, con l’intera casa, inclusa Cesara Buonamici, che le attribuisce la causa dell’eliminazione di Vittorio. Durante la diretta con Alfonso Signorini del 14 febbraio, si è assistito a un acceso dibattito tra i concorrenti, ognuno dei quali ha espresso la propria opinione sull’accaduto.

Perla Vatiero ha sottolineato come il comportamento indeciso e confuso di Vittorio possa aver influito sulla sua eliminazione, criticando implicitamente Beatrice per non averlo difeso adeguatamente. Beatrice, da parte sua, ha ribadito di aver sempre protetto Vittorio e di non aver mai contribuito alla sua nomina, suggerendo che il distacco e il mutamento nel suo atteggiamento nei giorni successivi siano stati determinanti per l’esito del televoto.

Anita Olivieri ha respinto l’idea di essere responsabile dell’eliminazione, ricordando di aver nominato Vittorio fin dall’inizio senza che ciò portasse alla sua uscita immediata, evidenziando una coerenza nel suo percorso all’interno del gioco. Cesara Buonamici, interrogando Beatrice, ha messo in luce la possibilità che il comportamento ostile di Beatrice nei confronti di Vittorio abbia influenzato il pubblico a votare contro di lui. In difesa, Beatrice ha sostenuto di non comprendere appieno il meccanismo delle votazioni, ma di aver sempre agito in un’ottica di sincerità e maturità, essendo convinta che esprimere apertamente il proprio pensiero fosse la scelta più onesta.

Fonte: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Il rientro di Mirko

Nella Casa del Grande Fratello, un simpatico scherzo ha preparato il terreno per una sorpresa molto più dolce: Perla ha scoperto che Mirko farà ritorno nella casa per trascorrere alcuni giorni. La loro sistemazione? Saranno insieme nel tugurio, condividendo addirittura lo stesso letto. Questa decisione, come ha spiegato Alfonso Signorini, viene in risposta al desiderio espresso dalla coppia di trascorrere del tempo in intimità, lontano dagli occhi indiscreti dei loro coinquilini. Con Mirko che ritorna come un vero e proprio “regalo” per Perla, tutti sono curiosi di vedere come i due “piccioncini” sfrutteranno questi momenti privati. Sarà l’occasione perfetta per approfondire la loro connessione o semplicemente per godersi una pausa dalla vita comunitaria della casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, gli eliminati di mercoledì 14 febbraio

Nella puntata di mercoledì 14 febbraio non era prevista eliminazione: i concorrenti in nomination (Beatrice Luzzi, Stefano Miele e Marco Maddaloni) hanno potuto godersi le dinamiche della diretta. Ma il televoto farà comunque sentire il suo peso. Il meno votato dal pubblico, infatti, è finito direttamente al televoto di lunedì prossimo, rischiando così l’eliminazione definitiva.