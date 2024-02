Grande Fratello, anticipazioni stasera 14 febbraio: San Valentino di fuoco nella Casa

Fonte: Getty Images Alfonso Signorini al "Grande Fratello"

Il Grande Fratello torna con il doppio appuntamento settimanale e lo fa stasera, mercoledì 14 ottobre, proprio nella festa degli innamorati, San Valentino. Basterebbe questa premessa a far venire l’acquolina in bocca agli appassionati del reality condotto da Alfonso Signorini. Sebbene l’edizione corrente faccia fatica a ingranare con le dinamiche dei concorrenti, le questioni di cuore sono sempre al centro delle attenzioni dei fan. Solo la scorsa puntata, andata in onda appena due giorni fa, al centro delle chiacchiere attorno all’episodio c’era il triangolo amoroso vissuto da Greta, Sergio e Vittorio (eliminato a fine puntata). La diretta del 14 febbraio va in onda su Canale5, subito dopo Striscia La Notizia, alle 21:30. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Grande Fratello, cosa succede il 14 febbraio

Per il 14 febbraio si prospetta una puntata di incontri e, soprattutto, di scontri. L’eliminazione di Vittorio nell’ultimo Live, ha messo in crisi le dinamiche della Casa di Cinecittà. Alfonso Signorini sonderà il clima e gli animi dei concorrenti ancora in gara: nella serata di San Valentino ci sarà da scavare nei sentimenti, soprattutto di chi è nel programma da molti mesi, lontano dagli affetti, e di chi invece proprio nella Casa ha creato legami affiatati. Ad affiancarlo l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà e mostrerà in diretta i commenti dei telespettatori da casa.

Ci sarà però un ingresso a sorpresa nella Casa: quello di Mirko Brunetti, che rimarrà nelle stanze del GF per qualche giorno. Si tratta di un ex concorrente di questa edizione con un legame particolare con Perla Vatiero. Alla notizia non si è fatta attendere la reazione dei fan, che si sono subito chiesti se ci sarà un ritorno di fiamma tra i due. I fan dei ‘Perletti’ ci sperano da diverso tempo, ma ora sembra che anche i diretti interessati stiano andando in questa direzione. Proprio al Grande Fratello la concorrente aveva avuto modo di incontrare l’ex fidanzato e di recente ha confessato di sentire la sua mancanza. Mirko sul suo profilo Instagram ha commentato: “È l’unico modo che abbiamo per affrontare la situazione”.

Sorprese romantiche anche per Anita, che finalmente incontrerà il suo (fino ad ora) misterioso fidanzato, Edoardo. Attesa anche una romanticissima sorpresa per l’unica vera coppia di questa edizione: Paolo e Letizia.

Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni

Non solo amore in questa attesa puntata del Grande Fratello. Al centro della diretta ci sarà il momento dedicato a quanto accaduto qualche giorno fa, e di cui si è tanto dibattuto nella scorsa puntata: lo scontro tra Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi durante la gita al ristorante. A quanto pare, secondo l’attrice, nella Casa ci sarebbe un vero e proprio isolamento nei suoi confronti, tanto da essere volate parole grosse come “branco”.

Particolare attenzione verrà posta sul caso Giuseppe Garibaldi, costretto ad uscire per la seconda volta in poche settimane della Casa del Grande Fratello a causa di un malore. Alcuni controlli medici lo hanno portato lontano dai compagni d’avventura. Il fratello, su Instagram, ha rassicurato i fan dichiarando che il ragazzo, fortunatamente, sta bene. Attendiamo i risvolti della situazione per il programma, sperando nella veloce guarigione del concorrente.