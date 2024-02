L’uscita improvvisa di Fiordaliso dalla Casa del Grande Fratello è stata un duro colpo per tutti gli inquilini, in particolar modo per Beatrice Luzzi. Si sono piaciute sin dal primo sguardo e sempre con gli occhi si sono capite, sostenute e amate come solo due amiche vere possono fare. Il suo ritorno nella puntata di lunedì 12 febbraio è stato altrettanto inaspettato ed emozionante per l’ex protagonista di Vivere che non è riuscita a trattenere le lacrime mentre la zia Fiorda – come amorevolmente veniva chiamata in Casa – esprimeva per lei le parole più belle. L’incoraggiamento che serviva per la Luzzi, ma anche una sorpresa per la cantante, che si è ritrovata a vivere una piccola, grande magia: dialogare con la sé stessa di 40 anni fa.

Beatrice Luzzi in lacrime per le parole di Fiordaliso

“L’uscita di Fiordaliso per me è stata un duro colpo”, ha ammesso con voce fioca mentre Alfonso Signorini la isolava nel salone della Casa più spiata d’Italia. Quello che Beatrice Luzzi non avrebbe potuto immaginare, specialmente dopo i giorni carichi di tensione appena trascorsi, è che a farle una sorpresa sarebbe stata proprio quell’amica di cui ha sentito profondamente la mancanza dopo il suo abbandono.

L’ha descritta come “una persona così libera e forte, dura molto spesso ma sempre con incredibile humour, profondamente buona, una vera artista“. E lei, di contro, le ha donato le parole di incoraggiamento più belle che ci si possa aspettare da un’amica, nel momento del bisogno: “Ciao rossa del mi corazón – ha esordito la zia Fiorda -. Quanto mi manchi. Senti, so che sei arrabbiata ma non potevo dirtelo perché altrimenti mi avresti fatto cambiare idea. Ti devo ringraziare perché sei quella che mi ha sempre fatto sentire un’artista. Devi essere orgogliosa di quello che sei. (…) Quanto sei bella rossa, sei ancora più bella in televisione. Io però voglio vedere una rossa felice, che ride, che ama come mi hai sempre amato tu (…). Ti voglio dire una cosa molto importante: E scialla un po’! Divertiti! Diventa la rossa che io amo. Sei forte, devi lasciar andare tutto. Amali tutti, ce la fai”.

“Mi manchi troppo, sei andata via e mi sembra di non potercela fare, volevo andare via infatti”, ha risposto la Luzzi in lacrime. Un incontro che forse riuscirà a darle la forza di proseguire nel suo percorso, a patto ovviamente che non perda al televoto per l’eliminazione.

Fiordaliso come 40 anni fa grazie all’intelligenza artificiale

Aveva chiesto di poter rientrare nella Casa, perché si è sentita in colpa per aver deciso di abbandonare i suoi compagni di avventura così, all’improvviso. Quel che non avrebbe immaginato la zia Fiorda è che nella puntata del 12 febbraio Alfonso Signorini e il Grande Fratello avessero architettato una sorpresa proprio per lei.

“Magia” dell’intelligenza artificiale, potremmo dire: la Fiordaliso di oggi ha potuto dialogare con la ragazza che era 40 anni or sono, sentendo dalla sua stessa voce un messaggio che l’ha lasciata senza parole: “Ciao Fiorda, come stai? Sono Marina, sono te un po’ di tempo fa. So che torneresti ogni tanto indietro nel tempo (…) sappi però che io non me ne sono mai andata, sono l’anima rock con cui hai vissuto senza abbandonarti mai (…). Sei una donna speciale con un’anima bellissima e io da grande voglio diventare come te”.

“In questo lungo viaggio non hai mai avuto paura di guardarti dentro – ha proseguito la giovane Fiordaliso in video -. Sei stata il sostegno e il punto di riferimento per tante persone, dentro e fuori quella Casa. Hai saputo ascoltare tutti, restando sempre te stessa. Sei stata sorella, zia, mamma e sei stata anche il capitano della brigata. Non avere paura del tempo che passa. Sei come la nave pirata che vola in alto tra le nuvole, sei la baia, l’approdo sicuro. Sei tu quell’isola che non c’è e che hai sempre cercato. Ti voglio bene, non cambiare mai“.

“È una cosa che fa venire i brividi – ha commentato la cantante -. Non riesco neanche a piangere per la felicità. Io un regalo così bello nella vita non l’ho mai avuto, è pazzesco”. Poi ha concluso con una riflessione dopo l’esperienza nel reality: “Per me il Grande Fratello è stato il cambiamento, mi ha fatto ritornare quella che ero. È stata una cosa importante, sono tornata la Fiorda”.