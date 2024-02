Sono trascorsi esattamente 5 mesi dalla prima puntata del Grande Fratello, andata in onda lo scorso 11 settembre 2023. Mesi carichi di emozioni, tensioni, momenti divertenti ma anche da dimenticare. Alcune cose, ammettiamolo, sono rimaste invariate: l’amore di Signorini per i triangoli amorosi, il tira e molla tra Mirko e Perla che non si sa dove andrà a parare, le discussioni incentrate su Beatrice Luzzi. Capisaldi riconfermatisi ancora una volta nella puntata del 12 febbraio, con qualche piacevole sorpresa nel mezzo.

Il triangolo Greta-Sergio-Vittorio, voto: 0

Ebbene sì, Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello non riescono proprio a resistere alla tentazione di dare adito a nuovi triangoli amorosi. Stavolta a dire il vero con una situazione un po’ improbabile, a tratti (almeno apparentemente) forzata.

Da settimane è sotto gli occhi di tutti la simpatia tra Vittorio Menozzi e Greta Rossetti, che hanno trascorso molto tempo insieme lasciandosi andare anche a confidenze piuttosto personali. D’altro canto, però, l’ex tentatrice di Temptation Island sembra aver messo gli occhi addosso a un altro inquilino, Sergio D’Ottavi, instaurando anche con lui un rapporto piuttosto intenso.

Ed ecco che il triangolo è servito: Greta dava l’impressione di essere indecisa tra questi due fuochi, salvo poi dichiarare in studio di non avere alcuna intenzione di prendere una decisione, preferendo vivere questi due rapporti così diversi contemporaneamente, senza rinunciare a uno dei due “contendenti”.

“A me le triangolazioni non piacciono, non le facevo quando giocavo a pallone figuriamoci in questi contesti – ha replicato Sergio -. Mi piace Greta (…) sono un suo amico (…) lei è libera di viversi tutte le amicizie che vuole”. Menzione speciale per la frecciata arrivata dritta al cuore di Vittorio: “Se hai perduto una regina e ti stai aggrappando a una pedina, un alfiere o una torre non vali nulla”, riferendosi velatamente (ma non troppo) all’allontanamento da Beatrice Luzzi.

Beatrice in lacrime per Fiordaliso, voto: 8

E a proposito dell’attrice dalla chioma rossa, uno dei momenti più belli di questa puntata ha visto protagonista proprio lei. Non sono state giornate semplici – frase che potremmo estendere a questi interi cinque mesi di Grande Fratello – e vederla sinceramente emozionata per la sorpresa di Fiordaliso è stato una boccata d’aria fresca.

La cantante e amica, che ha deciso di abbandonare il gioco la scorsa settimana, ha speso per lei parole meravigliose: “Ciao rossa del mi corazon. Quanto mi manchi. Senti, so che sei arrabbiata ma non potevo dirtelo perché altrimenti mi avresti fatto cambiare idea. Ti devo ringraziare perché sei quella che mi ha sempre fatto sentire un’artista. Devi essere orgogliosa di quello che sei. (…) Quanto sei bella rossa, sei ancora più bella in televisione. Io però voglio vedere una rossa felice, che ride, che ama come mi hai sempre amato tu”.

Perla e Mirko (ancora), voto: 4

Usciti dal triangolo con Greta e, a dirla tutta, anche dalla loro relazione, ancora una volta Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono tornati tra i focus di puntata. L’incontro con Mirko della scorsa ha aperto “nuovi scenari”, a detta di Signorini, perché neanche la ragazza si aspettava di sentirlo parlare del loro futuro, sbilanciandosi sul bisogno di fare chiarezza.

“Questa settimana ho sentito ancor di più la sua mancanza e il bisogno di sentire una risposta definitiva su di noi, su cosa vuole e se anche lui crede al nostro futuro. Ci sono tante cose da affrontare, vedere quanto il sentimento sia forte”, ha ammesso Perla in diretta. “Oggi mi sento una ragazza abbastanza completa e so bene ciò che voglio e ciò che non voglio nella mia vita (…). Mi sento migliorata, ad oggi vivrei una relazione totalmente diversa. (…) In questo momento non mi posso dare risposte. (…) Vorrei ripartire dal primo anno che abbiamo vissuto insieme con due teste più mature, con una relazione che ha già delle basi. Vorrei partire da quella spensieratezza lì che mi è mancata negli ultimi anni”. Ma ancora non abbiamo capito dove vogliano andare a parare.

Fiordaliso come 40 anni fa, voto: 10

Alla fuoriuscita (per volontà propria) Fiordaliso spetta il voto più alto di questa puntata. Il Grande Fratello le ha organizzato una sorpresa del tutto inaspettata, mettendola di fronte alla sé stessa di 40 anni fa grazie alla “magia” dell’intelligenza artificiale. Così la giovane Fiorda ha parlato direttamente alla sua controparte odierna, con parole che l’hanno profondamente emozionata: “So che torneresti ogni tanto indietro nel tempo (…) sappi però che io non me ne sono mai andata, sono l’anima rock con cui hai vissuto senza abbandonarti mai (…). Sei una donna speciale con un’anima bellissima e io da grande voglio diventare come te”.