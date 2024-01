La puntata del Grande Fratello in onda lunedì 15 gennaio è stata l’ennesima che ha messo al centro dell’attenzione l’attrice Beatrice Luzzi, rientrata in gioco dopo il grave lutto vissuto. Ma non è stato l’unico momento “clou” di una diretta dalla quale è emerso con chiarezza un punto essenziale: come spesso accade, sono le “over” a trionfare sui più giovani, capaci di regalarci delle belle sorprese. Ogni riferimento a Rosanna Fratello e Fiordaliso è ovviamente voluto.

Rosanna Fratello e Fiordaliso allegre comari, voto: 10

Finalmente una ventata di freschezza in questa edizione del Grande Fratello. Quel che stupisce (ma non troppo) è che sia giunta proprio dalle due concorrenti più agée, ovvero Fiordaliso e Rosanna Fratello. Le due cantanti avevano iniziato con il piede sbagliato, complice una certa rivalità ma soprattutto un’antipatia di fondo. Eppure a distanza di qualche settimana sono riuscite a regalare al pubblico dei momenti a dir poco epici, diventando due allegre comari che si scambiano confidenze piccanti sui propri flirt giovanili, tirando persino in ballo nomi come Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Michele Placido. Che dire, meritano assolutamente un dieci.

Rosanna Fratello splendida scoperta, voto: 9

E a proposito di Rosanna Fratello, se il rapporto con Fiordaliso è cambiato il merito va prima di tutto al suo stesso cambiamento. Quando è entrata nella Casa del Grande Fratello, la cantante aveva un fare piuttosto altezzoso e quasi freddo, come se scrutasse i suoi coinquilini da un alto piedistallo con aria di superiorità. E invece si è rivelata una splendida scoperta nella Casa più spiata d’Italia, riuscendo in breve a “sciogliersi” e mostrare la parte più positiva e ironica di sé.

Beatrice Luzzi rientra in gioco e porta scompiglio, voto: 7

Sì, Beatrice Luzzi è tornata dopo il terribile lutto che l’ha colpita ed era inevitabile che questo rientro portasse un po’ di scompiglio tra gli inquilini del Grande Fratello. O meglio, che li mettesse di fronte al fatto compiuto: l’attrice di Vivere dalla rossa chioma non ha abbandonato definitivamente il gioco e sono costretti a fare ancora i conti con la sua presenza.

Beatrice si conferma ancora una volta parte centrale di un gioco che si avvicina sempre più al suo finale e che tutti, nessuno escluso, vorrebbero vincere. Sempre onesta al costo di sembrare antipatica. Ma in fondo poco le importa.

Il commento di Cesara Buonamici contro la Luzzi, voto: 5

Beatrice è finita nel mirino di Cesara Buonamici, nell’ambito di una discussione avvenuta in merito alla questione Vittorio Menozzi. L’attrice ha confermato la sua linea difensiva nei confronti del giovane concorrente, attaccato per via di sguardi “maliziosi” o presunti tali nei confronti di Letizia, che fa coppia fissa con Paolo. Gelosie, insinuazioni piuttosto sciocche e nel mezzo un ragazzo che in fondo non è mai stato sopra le righe né fuori luogo.

E in questo momento di discussione la Buonamici, nuova opinionista di Signorini, ha scagliato la sua freccia contro la Luzzi: “Trovo personalmente un po’ di fastidio quando una donna attacca un’altra donna, soprattutto quando si usano degli elementi di denigrazione tipicamente maschili. (…) Perché dire quella frase lì?”. Peccato che proprio la giornalista non perda occasione di attaccare l’attrice a ogni puntata…

Mirko e la frase per Perla da standing ovation, voto: 10 e lode

Quando si è spostato al centro studio per un attimo il pubblico ha pensato in coro: “Oh no, ancora Mirko al GF!”. Eppure nelle ultime apparizioni l’ex inquilino ha dimostrato di avere le idee molto chiare, esprimendole con grande lucidità e senza troppi giri di parole. Sarà che al di fuori si scoprono gli altarini, chissà…

Non tanto per i soliti discorsi su Garibaldi, stavolta dobbiamo dare atto al Brunetti di aver detto la cosa giusta al momento giusto: “Mangia tutti i biscotti che vuoi che non devi cambiare niente del tuo fisico, Perla!”. Un messaggio per la sua ex fidanzata ma anche per tutte le donne e le persone che si vedono deridere per il proprio rapporto con il cibo, cosa che non dovrebbe mai accadere. Mirko merita senza dubbio una lode!