È il Grande Fratello di Beatrice Luzzi. La sua personalità emerge sempre, persino nello scontro tra Rosanna Fratello e Fiordaliso, in cui si è sentita chiamare in causa nonostante inizialmente la discussione non riguardasse lei. Ogni cosa ruota intorno all’ex cattiva di Vivere Eva Bonelli, che sconvolge gli equilibri e attira tutta l’attenzione verso di sé, risultando il vero punto di forza di quest’edizione così rinnovata e proiettata verso un successo che nessuno avrebbe immaginato, visti i risultati degli inizi.

È scontro tra Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello

La discussione iniziale ha messo al centro Rosanna Fratello e Fiordaliso. Le due artiste si sono confrontate ancora in merito ai diverbi dei giorni scorsi, nei quali la voce di Sono una donna non sono una santa ha precisato di sentirsi più famosa della collega piacentina. Marina non si è però lasciata travolgere dalle sue parole e ha commentato con la sua consueta ironia: “Siamo diverse. Lei è una persona perbene, io sono una vecchia ciabatta”.

Fratello ribatte punto per punto: “Ha ragione, siamo diverse. Lei è la zia che difende l’indifendibile. Dovrebbe fare meno comunelle ed essere più sincera. Io non devo far niente per essere notata, io sono quella che sono”. Ed è qui che si inserisce Beatrice Luzzi, mai chiamata in causa, ma che – secondo Rosanna – avrebbe un’influenza negativa sulla collega artista.

“Sono una persona semplice. Una persona che non pensa cattiverie”, dice Fratello, che fornisce un assist mica da poco a Beatrice Luzzi che risponde: “Non le pensa, le dice soltanto”. Rosanna pensa addirittura che l’attrice romana abbia qualche problema (“Soffre di qualcosa”, azzarda), mentre Luzzi tira dritto e la gela: “Soffro la tua presenza”.

L’intervento di Cesara Buonamici

Cesara Buonamici è la voce fuori dal coro di questo Grande Fratello. Arrivata in punta di piedi a rivestire il ruolo di opinionista, ha scalato la montagna altissima dei pregiudizi e si sta dimostrando particolarmente centrata per questo compito. Di certo, i suoi giudizi non sono quelli che il pubblico si aspetterebbe ma ha scelto di essere se stessa, mettendo al primo posto la verità. Mai accomodante, talvolta tagliente soprattutto con i personaggi famosi, la giornalista del Tg5 è l’outsider di cui probabilmente avevamo bisogno.

“Fiordaliso ha detto una cosa giusta, e cioè che quando si arriva nella Casa siamo tutti uguali. Non ci sono differenze tra voi conosciuti e i giovani. Ma viste tutte queste cattiverie, e proprio perché sei chi sei, io ti consiglierei un atteggiamento un po’ più tollerante perché l’unico risultato che hai ottenuto è che hai creato questa coalizione che si diverte e sghignazza alle tue spalle. Ti conviene cambiare registro“, dice l’opinionista, fornendo un grande consiglio a Rosanna Fratello che da qui potrebbe ripartire e fare un percorso nuovo e farsi conoscere dal pubblico per altri aspetti, non solo per il suo talento artistico che è chiaramente innegabile.

Intanto, Luzzi finisce nuovamente nel mirino di uno dei concorrenti. Non sono bastati gli scontri con Massimiliano Varrese e poi con Sara Ricci: adesso è il turno di Rosanna Fratello. Certamente non sappiamo quale sarà il suo futuro all’interno del reality, se resisterà al sanguinoso assalto del televoto, oppure arriverà in finale. Il tempo darà le giuste risposte.

