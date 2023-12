Scontro senza esclusione di colpi nella Casa del Grande Fratello. La nuova puntata del reality show ha confermato qualcosa di cui il pubblico, Signorini incluso, era assolutamente certo: tra Beatrice Luzzi e Sara Ricci non scorre affatto buon sangue e probabilmente mai scorrerà. Quello che è andato in scena è un copione da vero dramma televisivo, con accuse e ripicche che sembrano affondare le radici in tempi piuttosto lontani.

Beatrice Luzzi e Sara Ricci, scontro totale al Grande Fratello

Mentre Sara Ricci era in attesa del verdetto del televoto, incerta sul suo destino dentro la Casa più spiata d’Italia, Alfonso Signorini ha approfittato dell’attesa per tornare su un argomento molto caldo degli ultimi giorni. Sembrano passati secoli da quando, fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, la Ricci si era ritrovata tra le braccia di un’entusiasta Beatrice Luzzi, ben lieta di avere la collega al suo fianco.

Ma quel che è andato in scena negli ultimi giorni è stato parecchio diverso. Nella puntata precedente la Ricci aveva tirato in ballo un episodio risalente niente meno che a 25 anni fa, accusando la Luzzi di non averla sostenuta a dovere quando le è morta la madre. Episodio che, a dirla tutta, ha fatto storcere il naso a concorrenti come Fiordaliso così come all’opinionista Cesara Buonamici così come a buona parte del pubblico, che ha ritenuto il gesto dell’attrice inappropriato e fuori luogo.

“Io non l’avrei mai tirato in ballo – ha spiegato a Signorini, cercando di giustificarsi -, semplicemente lei mi ha punzecchiato tutta la settimana, dopo l’ennesima provocazione dove mi vedeva arida, che è proprio l’opposto di quello che sono. (…) Vedo come si pone con le più belle e le più giovani”. Tutto con il coro di sostegno di Massimiliano Varrese e Anita Olivieri, nemici giurati dell’attrice. Beatrice Luzzi si è limitata a commentare: “È una grande bugiarda”.

Beatrice Luzzi, la sorpresa dei figli (e del cane Simba)

A risollevare l’umore di Beatrice Luzzi (e del pubblico sempre più affranto da questo tipo di scontri) ci hanno pensato loro, Elia e Valentino, gli amati figli dell’attrice accompagnati dal cagnolino Simba, loro fedele compagno di vita. Come promesso, Alfonso Signorini ha organizzato l’incontro che la Luzzi aveva reclamato a gran voce già da qualche puntata. Il chiaro bisogno di una madre di riconciliarsi con i suoi gioielli, sincerandosi che stessero bene da una parte e dall’altra se avessero bisogno di lei.

Perché la “regina” della Casa ha un chiodo fisso da qualche tempo a questa parte e più volte ne ha fatto menzione: forse sarebbe il momento di abbandonare il gioco, per i suoi figli ma anche per sé stessa. Tante volte sin dall’inizio del Grande Fratello si è ritrovata ad affrontare le ire funeste di concorrenti come Massimiliano Varrese, rea di essersi messa in gioco con estrema onestà. Al punto da sembrare talvolta eccessiva, troppo forte e sicura di sé.

Una sicurezza che la sua “linea della vita” in questa puntata ha trovato molte spiegazioni, dal rapporto complicato con un fratello dal comportamento “manipolatorio” a quello con una madre che ha sempre mostrato delle preferenze, facendole mancare quel pizzico di affetto in più che ogni bambina o ragazza vorrebbero.