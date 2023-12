Fonte: IPA Alfonso Signorini

Le dinamiche del Grande Fratello 2023 sono in pieno svolgimento. Dopo mesi di permanenza nella casa, infatti, i gieffini si conoscono bene e sanno anche come colpirsi. In questa situazione si accendono molto facilmente le discussioni, che sono state al centro della puntata del 9 dicembre 2023 del reality show, che è stata davvero scoppiettante.

Beatrice contro tutti, voto: 9

Beatrice Luzzi è la concorrente ideale per un reality show come il Grande Fratello. L’attrice, infatti, dal giorno 1 di quest’avventura riesce a uscire anche dalle situazioni più spinose senza mai perdere la sua allure e la sua integrità agli occhi del suo vasto pubblico di sostenitori. Non c’è una puntata in cui la gieffina non fa parlare di sé, sempre schierandosi in prima persona e non forzando le situazioni. Anche nel corso dell’episodio del 9 dicembre 2023 della trasmissione televisiva l’attrice è stata messa al centro di una grandissima discussione che, in realtà, s’incentrava solo su una sua battuta ironica fatta dall’artista sul Natale. Per quest’uscita la gieffina ha ricevuto parole durissime che ha saputo incassare con la solita eleganza. Superlativa.

Sara Ricci finta paladina dei buoni, voto: 3

Sara Ricci ha fatto da relativamente poco tempo il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ma l’attrice si è fatta già notare per due diverse ragioni, entrambe negative. Per tutta la sua permanenza nel reality show, infatti, la parola che ha sempre contraddistinto l’attrice fino a oggi è stata evanescente, qualcosa di sfuggente, presente ma anche no. Così è stata effettivamente l’esperienza da gieffina di Sara Ricci, che sfugge in continuazione ma se che fa intravedere una cattiveria di fondo non indifferente. Nella puntata del 9 dicembre 2023 del Grande Fratello, Sara Ricci si è mostrata come una finta paladina dei buoni.

L’attrice, infatti, ha, in prima battuta, proclamato la sua bontà, giustificando la sua evanescenza con il suo essere fuori luogo e diversa dagli altri: “Non sono una pettegola, non è proprio il mio stile… L’eroe negativo vince”. Per poi, dopo pochi istanti, attaccare ferocemente la collega Beatrice Luzzi, che l’aveva accolta a braccia aperte. L’attrice è riuscita a rivangare faccende di oltre vent’anni prima, utilizzando una foga inedita per il suo solito modo di fare evanescente: “Tu giudichi le persone continuamente… Sei una persona sgradevole… Se poi sono delle belle donne non ne parliamo”. Il buonismo e la difesa della gentilezza dov’è finita?

Mirko Brunetti incartato, voto: 1

Mirko Brunetti ha subito la puntata peggiore del suo Grande Fratello proprio il 9 dicembre 2023, quella in cui ha dovuto lasciare più spiata d’Italia. Il gieffino, infatti, si è visto piazzare davanti tutte le sue incongruenze e i diversi passi falsi in cui è caduto durante il suo rapporto conflittuale con Perla Vatiero e Greta Rossetti. Anche questa volta, l’ex protagonista di Temptation Island è caduto nelle sue stesse trappole continuando a non essere sincero e a incartarsi nei suoi stessi ragionamenti. Dopo diverse puntate a sviscerare il famoso triangolo amoroso, possiamo dirlo, Mirko Brunetti denota poco coraggio e sembra troppo attento a ciò che pensa la gente fuori, piuttosto che a cosa pensi lui stesso.

Fiordaliso strappalacrime, voto: 10

Tra i diversi concorrenti del Grande Fratello 2023, che sono stati protagonisti della puntata serale del 9 dicembre, Fiordaliso è stata quella che è riuscita a portare di più di tutti un momento dolce e commovente in una puntata molto tensiva. La cantante ha ricevuto una bellissima sorpresa dall’amato figlio Sebastiano, avuto solo a 15 anni. Il ragazzo le ha scritto un’emozionante lettera, che finiva con una frase che faceva trasparire tutto il loro doloroso passato da mamma e figlio, ancora bambini e già soli: “Sapeva cantare quello è stata la mia fortuna”. I due se la sono cavata grazie alle doti artistiche della cantante e un amore così grande non può che far commuovere.