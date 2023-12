Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi fulmina Massimiliano Varrese: “Vergognati”

Nella puntata del 9 dicembre del Grande Fratello 2023 Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sono stati chiamati in studio e si è accesa la lite

Il Grande Fratello 2023 ha avuto, nelle ultime settimane, uno spostamento di programmazione in palinsesto. Dopo la fine dell’ultima stagione di Tu si Que Vales, infatti, il secondo appuntamento settimanale del reality show è stato spostato al sabato sera, contro una vera e propria ammiraglia di di Rai Uno: Ballando con le stelle. Se gli ascolti, per ora, sembrano premiare il dancing show, la produzione del programma televisivo di Mediaset ha preparato diversi colpi di scena per intrattenere il pubblico nel corso della puntata del 9 dicembre 2023.

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi: scontro infuocato in studio al Grande Fratello 2023

Il rapporto tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi è stato caratterizzato da continui alti e bassi. All’inizio l’attore ha criticato aspramente la collega, attaccandola apertamente sul suo carattere e sulla sua presunta falsità all’interno della casa. In seguito, però, il rapporto tra i due attori era cambiato completamente. I due gieffini, infatti, avevano deciso di resettare la loro situazione passata e di cominciare una rinnovata amicizia. Da lì in avanti Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sono sembrati sempre più vicini e, addirittura, in certi momenti, i due gieffini sono stati l’uno la spalla dell’altro.

Un rapporto nuovo e che sembrava molto forte, ma che si è sgretolato nuovamente. Nel corso della scorsa puntata del reality show, infatti, Massimiliano Varrese è intervenuto nella diatriba accesa tra l’attrice e Giuseppe Garibaldi e da lì la guerra è diventata di nuovo aperta. Nel corso della settimana, i due attori si sono scontrati in modo molto acceso, tanto da far rischiare al gieffino una squalifica per delle esternazioni troppo forti. Le frizione è nata da una frase ironica di Beatrice Luzzi, dopo l’addobbo dell’albero di Natale, da cui è nata l’aspra critica del gieffino. L’attrice ha trovato fuori luogo le parole del compagno d’avventura: “Non c’era bisogno di dire disgustosa”.

Secondo l’attore, invece, il momento era solenne e la collega doveva rispettarlo e non usare la sua solita ironia. Al coro di critiche si sono aggiunte anche Letizia Pretis, Monia La Ferrera e Rosanna Fratello: “Manda un messaggio orrendo”. L’ex compagna dell’attore Valentina Melis, invece, ha difeso Beatrice Luzzi e, con lei, anche Fiordaliso: “Terrificante a Beatrice perché è stata ironica lo trovo esagerato”.

Alla fine dello scontro verbale, Alfonso Signorini ha chiesto ai coinquilini di tornare a casa insieme ma l’attrice si è rifiutata: “Utilizzi anche il Natale per venire contro di me, vergognati… Se tu fossi un vero galantuomo non mi avresti riempita d’insulti”.

