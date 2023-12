Lunedì 4 dicembre è andata in onda una 24esima puntata del Grande Fratello intensa e ricca di colpi di scena, tra l'uscita di Schwazer e l'ingresso della ex di Varrese

Il Grande Fratello è un’altalena di emozioni che, ancora una volta, ha tenuto incollati allo schermo i telespettatori. Stavolta, dobbiamo ammetterlo, non sono mancati i colpi di scena: dall’abbandono di Alex Schwazer dopo l’incontro con i figli all’ingresso di nuovi concorrenti nella Casa più spiata d’Italia (tra cui una ex di Varrese), fino alla crisi di una Beatrice nostalgica e visibilmente provata, tutto ha contribuito a creare una puntata intensa e promossa a pieni voti.

Varrese pietrificato dalla ex Monia, voto: 8

Alfonso Signorini aveva già annunciato l’ingresso di due nuovi concorrenti nella puntata del 4 dicembre, ma di certo uno di questi è stato a dir poco eclatante. Il conduttore ne sa una più del diavolo, come si suol dire, ed è riuscito ad accaparrarsi niente meno che una ex di Massimiliano Varrese.

“Una donna che ha avuto due meravigliosi bambini da un calciatore famoso, dopo aver viaggiato al suo fianco ha deciso che quell’uomo non meritava lei né i suoi figli e, con grande coraggio, lo ha lasciato per ricominciare una nuova vita per conto suo”, così l’ha presentata il conduttore. Poi l’incontro fatidico tra ex: non si vedevano da ben 13 anni, hanno vissuto una storia d’amore intensa nel 2008 convivendo per otto anni. “Siete malefici! Sono pietrificato”, ha commentato un Varrese sotto choc.

Alex Schwazer lascia la Casa, voto: 8

Non è mai bello quando un concorrente abbandona il gioco ma la decisione di Alex Schwazer è stata inevitabile. Il campione ha affrontato questa esperienza con grande impegno e intensità, con l’obiettivo di tornare in gara alle prossime Olimpiadi, sebbene il sogno sia stato (momentaneamente) interrotto dalla decisione del tribunale sportivo.

I duri allenamenti, la reclusione, assistere a discussioni spesso vacue. Tutto ha contribuito ad alimentare la nostalgia di casa di Schwazer che dopo l’emozionante incontro con la moglie Kathrin e i figli Noah e Ida ha deciso di lasciare la Casa più spiata d’Italia. Voglia di famiglia e di tornare dai propri bambini, un Alex nelle vesti di papà innamorato che ha certamente lasciato il segno.

Beatrice Luzzi stanca e provata, voto: 5

Quello per Beatrice Luzzi è un 5 tutt’altro che punitivo. Ha provocato un sincero dispiacere vederla così stanca e provata da questi mesi di permanenza all’interno del Grande Fratello, che sono stati piacevoli ma anche carichi di tensione. L’attrice è stata spesso al centro di polemiche, discussioni, presa di mira da alcuni concorrenti – Garibaldi e Anita su tutti -, complice anche la sua totale onestà che talvolta la porta a esprimere le proprie opinioni in modo diretto e quindi scomodo.

L’uscita di Alex Schwazer ha profondamente colpito la Luzzi che, in preda a una crisi e alla nostalgia, oltre che alla stanchezza, ha raccontato con il cuore in mano quanto senta la mancanza dei figli e ritenga ingiusto restare dentro la Casa, privandoli della sua presenza e perdendosi la quotidianità con loro. Al punto tale da parlare di abbandono. La Regina della Casa lascerà il trono incustodito?

Il triangolo tra Mirko, Perla e Greta, voto: 4

Gli inquilini del Grande Fratello avevano già espresso qualche perplessità e un pizzico di insofferenza nei confronti del triangolo di quest’anno. Mirko, Perla e Greta da Temptation Island con furore hanno dominato le ultime puntate in modo fin troppo eccessivo e sì, forse anche il pubblico sta cominciando a stancarsi. Lui è indeciso ma vuole pensare a sé stesso, Perla non sembra aver intenzione di tornare insieme ma nel frattempo cerca conforto tra le sue braccia e Greta, l’ultima arrivata, che lo ha lasciato in diretta salvo poi ribadire di esserne innamorata. Se volevano confondere i telespettatori, ci sono riusciti.