Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 20 novembre di cose ne sono accadute, eccome. Come al solito, spazio alle emozioni, che in questo caso hanno travolto Massimiliano Varrese. Una sorpresa per lui, che si scioglie in un mare di lacrime. Spazio però anche un addio ipotizzato e uno realizzato, con grande sorpresa generale. Di seguito un’analisi dei momenti salienti di questo appuntamento con il celebre reality.

Una reunion di famiglia, voto 10

All’esterno della porta rossa, Massimiliano Varrese ha la chance di rivedere sua figlia Mia, che gli corre incontro. Un abbraccio in grado di colpire dritto al cuore degli spettatori. Il concorrente stringe forte la sua piccola e per un po’ non esiste altro che il dialogo tra loro due a bassa voce, sincero in ogni sfumatura. Spazio poi anche all’ex compagna di Varrese, Valentina. Insieme lanciano uno splendido messaggio d’amore su come una famiglia resti tale anche quando l’amore tra i genitori finisce e si tramuta in qualcosa di diverso.

Beatrice e Giuseppe, voto 4

Una storia che si sta prolungando in maniera eccessiva, quella tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Nessun ritorno di fiamma, sia chiaro, ma il tentativo del ragazzo di ritagliarsi un posto in casa, un personaggio intrigante per il pubblico. Ha parlato con Vittorio e lo ha messo in guardia. Nell’amicizia con l’attrice vede un tentativo di quest’ultima di manipolarlo. Le sue azioni hanno spinto Beatrice a considerare di abbandonare il gioco. Anche Cesare Buonamici si rende conto di come il ragazzo mite sia soltanto un ricordo e, spiega la Luzzi, forse non è mai esistito.

Mirko e Perla, voto 6

Le trame trasportate da un programma all’altro sono sempre qualcosa di molto delicato da gestire, e spesso noioso per il pubblico. È il rischio che si corre con Mirko e Perla. L’ingresso della storica ex è salutato come un ritorno di fiamma annunciato. La chimica non è mai sparita, ma occorre fare i conti con l’elemento esterno Greta (in silenzio social), che tra non molto potrebbe trovare uno spazio più concreto, così come con Angelica. Mirko non vede malizia nel loro rapporto e per Cesare la giovane potrebbe avere un ruolo nella riconciliazione dei due ex.

La finta eliminazione e la scelta di Schwazer, voto 7

Il GF gioca con i sentimenti. Questo è risaputo. Stavolta è toccato a Paolo e Letizia, ai quali è stato fatto credere che il televoto fosse eliminatorio. Una versione venduta in realtà a tutti i concorrenti della casa. Portato in super led, i due si sono di fatto detti addio, con lei pronta ad aspettarlo fuori, in caso di eliminazione. A essere “eliminato” è in realtà il giovane, anche se per finta. Vengono poi annunciati i preferiti: Grecia e Ciro si aggiungono a Beatrice e Anita. Sono tutti immuni. Spazio poi alla decisione di Alex Schwazer. Dopo aver scoperto la decisione di non ridurre la sua squalifica, il che lo esclude dalle Olimpiadi del 2024, voleva del tempo per decidere il da farsi. Ha infine scelto di restare in gioco.

L’addio di Ciro, voto 5

Il rapporto tra Ciro Petrone e i reality non è di certo idilliaco. Nel 2019 ha ricevuto una squalifica da Temptation Island avendo raggiunto in maniera forzata il villaggio delle donne, per ritrovare la fidanzata Federica Caputo. Ora spiega d’aver perso gli stimoli per restare nella casa del Grande Fratello. La produzione ha tentato di convincerlo, invitando anche suo fratello Vincenzo: “Non riesco a superare le difficoltà fisiche. Non dormo bene, sono nervoso e non sono me stesso. Non sono più io e non ce la faccio. Lasciare è l’unica cosa che voglio fare”.

Una scena un po’ triste, con il fratello che gli ha proposto di fare a cambio vita, cedendogli le levatacce per andare al mercato in cambio del soggiorno del GF. Dello stesso avviso Alfonso Signorini: “Sei al Grande Fratello, non in miniera”. Nulla da fare, alla fine. Porta rossa aperta e addio, con il conduttore che sottolinea come abbia preso la miglior decisione, forse, per sé e non di certo per il programma.