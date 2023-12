Grande Fratello, le pagelle di ieri sera: Fiordaliso ritrova Rettore (10), Varrese nel mirino (2)

Donne contro donne, Fiordaliso contro Rosanna Fratello, Massimiliano Varrese che finisce ancora al centro delle polemiche. Il Grande Fratello del 16 dicembre scivola via lento, tra dinamiche che si ripetono e parole che non possono più rimanere impunite. A intervenire, stavolta, è il conduttore Alfonso Signorini che ha finalmente chiesto conto all’attore di Grandi domani di quanto dichiarato sulla coinquilina Luzzi, con la quale ha dimostrato di non avere un buon rapporto fin dalle prime battute.

Le parole di Massimiliano Varrese che non piacciono a nessuno, voto: 2

L’appuntamento con Alfonso Signorini è in mystery room. C’era da aspettarselo: le parole spese da Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi sono state troppo pesanti, per troppo tempo. E, no, non si poteva più soprassedere. Il conduttore l’ha però invitato alla riflessione, senza invocare la squalifica immediata, ma l’ha avvertito: “Alla prossima sei squalificato, sei fuori dalla Casa“. Lui si scusa, più e più volte, e alla fine viene accontentato. Beatrice Luzzi, quindi, lo raggiunge in mystery e lo abbraccia: “Io accetto le scuse, ho sofferto molto per questa situazione. Io digerisco, ma poi sto male per una giornata intera”.

Hanno provato più volte a fare pace, a fare un reset (come l’hanno chiamato loro), ma sembra che non ci siano mai riusciti. Ci voleva quindi un intervento dall’alto, una parola in più da parte di chi segue dall’esterno. Alfonso Signorini l’ha sempre difeso, soprattutto da chi lo aveva definito come un violento, ma stavolta il limite è stato superato. Le clip del daily sono piene di frasi pesantissime (“Beatrice? Io ci orino sopra” – per fare un esempio) e il Grande Fratello non poteva più chiudere un occhio, non di fronte a una tale violenza verbale.

Donatella Rettore fa una sorpresa a Fiordaliso, voto: 10

Finalmente, un momento di gioia. Dopo il diverbio con Rosanna Fratello, che ritiene addirittura di essere più famosa di Marina Fiordaliso, l’artista piacentina ha ricevuto la bella sorpresa di una sua collega e grande amica: Rettore. Immancabile il momento musicale in Kobra, Donatella e Chimica, che ci ha in parte riportati indietro nel tempo e la testimonianza di un’amicizia che dura nel tempo.

“Ci siamo conosciute a Sanremo ‘86, avevamo lo stesso camerino insieme. Era l’unica donna con cui riuscivo a comunicare, perché allora c’era una rivalità! Eravamo quelle più sincere, più rock, più libere in ogni caso”, ha raccontato Rettore, che incontra le altre inquiline della Casa e regala un momento di leggerezza. Era ora.

Sara Ricci non si arrende, voto: 0

“Sei la più odiata dei social”, dice Alfonso Signorini, ma Sara Ricci non si arrende e tira dritto su Beatrice Luzzi, oltre che sulla qualità degli abiti che riceverebbe per le prime serate del Grande Fratello: “È vero. Mi sono sempre mantenuta da sola. Il modo in cui mi vesto fa parte della mia immagine. Stasera sembra che io stia in pigiama. Non arrivano abiti. Letizia ha notato che sono un po’ più esigente ma ha 30 anni meno di me. Mi rovino l’immagine se non mi metto cose che mi corrispondono”.

Era stata Letizia Petris a notare il suo atteggiamento ostile nei confronti di alcuni dei lavoratori del programma e l’aveva addirittura affrontata: “Ti guardo sbalordita perché hai atteggiamenti che qua nessuno ha e penso ‘ma davvero chi diventa famoso poi è così?’. Mi riferisco a quando hai litigato con la costumista, ero sbalordita, perché io sono talmente grata di essere qua dentro che direi grazie pure se mi vestissero con un sacco di juta”.