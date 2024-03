Una puntata intensa quella andata in onda lunedì 11 marzo, tra Massimiliano Varrese in preda a un delirio da show e Anita Olivieri iper criticata per l'improvvisa passione con Alessio Falsone

Il Grande Fratello ha festeggiato ufficialmente sei mesi di ininterrotta (o quasi) diretta, nell’attesa di conoscere i nomi di tutti i finalisti che insieme a Beatrice Luzzi si contenderanno l’ambito premio finale. Nell’attesa – anzi, a maggior ragione – la Casa più spiata d’Italia si fa scenario delle strategie (o presunte tali, il sospetto è lecito) da parte degli inquilini che, benché lo neghino, com’è ovvio tengono moltissimo a guadagnarsi un posto in finale. Massimiliano Varrese ha deciso di puntare sulla simpatia, Anita Olivieri ha ceduto all’improvvisa passione con Alessio Falsone con buona pace del fidanzato Edoardo. Questo e altro nella puntata di lunedì 11 marzo.

Massimiliano Varrese meme vivente, voto: 6

Massimiliano Varrese ha dato spettacolo negli ultimi giorni, inscenando un siparietto che ha fatto il giro dei social in men che non si dica. Vederlo in giardino tra versi strani ed espressioni ai limiti dell’assurdo con gli uccellini che gli cinguettavano attorno è stato certamente uno dei momenti più alti (?) di questo Grande Fratello. Che diventare un meme vivente sia un modo per accattivarsi il pubblico con la quota-simpatia in vista della finale, dopo le vicissitudini poco edificanti dei mesi precedenti? A pensar male si fa peccato…

La passione sospetta tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, voto: 4

Tra gli argomenti più infuocati di questa puntata del Grande Fratello c’è stata, senza dubbio, l’altrettanto infuocata e improvvisa passione scoppiata tra Anita Olivieri, con buona pace del fidanzato decennale Edoardo. La cosa non è piaciuta agli altri inquilini, su tutti Beatrice Luzzi, e per la giovane concorrente sono piovute critiche a profusione. La Luzzi sospetta che alle spalle di questo cedimento amoroso vi sia solo ed esclusivamente una strategia in vista della finale. Il tempo stringe e tutti vogliono accaparrarsi un posticino. Ma Anita ha fatto proprio uno scivolone.

L’evitabile siparietto di Grecia Colmenares, voto: 5

Grecia Colmenares, fresca di eliminazione, ha fatto ritorno in Casa per volere di Alfonso Signorini che, da bravo attaccabrighe, adora gli scontri tra inquiline. Così ecco che il noto volto delle telenovelas si è trovata ancora una volta a parlare delle beghe con Simona Tagli, che non è riuscita a celare un certo imbarazzo alle ennesime critiche mosse dall’ex inquilina del Grande Fratello. Un siparietto di cui certamente avremmo potuto fare a meno.

Nessun ritorno tra Garibaldi e Beatrice Luzzi, voto: 8

La questione merita un voto alto per una evidente ragione: sembra che finalmente sia defunta ogni possibilità di ritorno tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, una delle liaison più incomprensibili di tutta questa edizione del Grande Fratello. Quel che ha insospettito il pubblico era stato un nuovo avvicinamento tra i due inquilini proprio nelle ultime ore, ma ci ha pensato la Luzzi a spegnere gli animi: “Secondo me tu ti stai avvicinando per andare in finale”, gli ha detto senza mezzi termini.

Poi il “verdetto” finale: “Nonostante questa affinità io gli ho detto che non posso assolutamente riprendere quella strada, infatti oggi lui era abbastanza distaccato. Dentro ho subito talmente tante ferite che non posso riprenderla. (…) Gli ho chiesto delle scuse per le umiliazioni a cui mi ha costretta. (…) Fuori da qua ho una vita che è incompatibile con la sua. (…) Non è tanto come si è comportato con me privatamente, ma è come si è comportato col gruppo pubblicamente, applaudendo molte volte a tanto fango che mi veniva gettato addosso. Con l’affetto che avevo nei suoi confronti non l’avrei mai fatto”. E così sia.