Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello 2023 è giunto alla quarantaduesima puntata. L’edizione in corso del reality show, infatti, è cominciata lo scorso settembre e dovrebbe finire nel mese di aprile. L’ultimo episodio del reality show, però, ha visto diversi protagonisti raccontare le loro emozioni e gli avvenimenti degli ultimi giorni. Anita Olivieri è stata protagonista di puntata, avendo dovuto raccontare i suoi rapporti attuali con Alessio Falsone, Beatrice Luzzi ma anche con l’ex fidanzato Edoardo Sanson. Anche Perla Vatiero e Mirko Brunetti, come sempre, sono stati al centro della puntata serale del reality show.

Perla e Mirko maturi (9)

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati certamente dei protagonisti dell’edizione 2023 del Grande Fratello. Lei è ancora all’interno della casa mentre l’imprenditore di Rieti è stato eliminato a dicembre, ma resta comunque al centro delle trame del reality show. Nelle ultime puntate, infatti, i due si sono ritrovati e hanno dichiarato il reciproco amore ma, di seguito, Mirko Brunetti si è ingelosito per degli atteggiamenti della gieffina con Alessio Falsone e ha deciso di fare un passo indietro. Nel corso dell’ultima puntata del reality show, andata in onda il 7 marzo 2024, i due, però, hanno dimostrato la loro maturità, mostrandosi in grado di proteggere il loro sentimento e di passare oltre alle gelosie e alle reciproche accuse.

Dopo essersi, nuovamente, rinfacciati a vicenda i torti subiti, nel corso degli ultimi mesi, sia Mirko Brunetti, che Perla Vatiero, infatti, sono riusciti a seppellire un po’ l’ascia di guerra e a mettere al primo posto i loro sentimenti. L’ex concorrente, infatti, anche se si è dichiarato un po’ più distante dalla gieffina campana, ha affermato che ovviamente ne riparleranno fuori. Perla Vatiero, dal canto suo, ha svelato che i suoi sentimenti per l’ex fidanzato sono sempre uguali e che, negli ultimi giorni, si sente ancora più vicina a lui e sente la sua mancanza.

Anita emozionata (5)

Nella puntata del 7 marzo 2024 del Grande Fratello, i telespettatori hanno potuto vedere una Anita Olivieri del tutto nuova. Infatti la concorrente laziale ha abituato i telespettatori al suo carattere un po’ freddo e molto deciso, che difficilmente si lascia andare, mentre nell’ultima puntata del reality show, dopo ben sei mesi di permanenza nella casa, si è vista un’Anita Olivieri del tutto diversa. La vicinanza con Alessio Falsone ha sbloccato una nuova parte di lei, romantica ed emozionata. La gieffina, infatti, ha svelato di stare vivendo un sogno accanto al coinquilino e che non riesce a fare a meno di lui.

Anche Alessio Falsone ha dichiarato i suoi sentimenti per Anita Olivieri e i due hanno superato anche lo scoglio dell’eventuale chiamata in diretta di Edoardo Sanson, ex fidanzato della ragazza. Tutto molto bello, se non fosse per il fatto che è difficile riconoscere la concorrente, visto che appare molto diversa da come tutti l’abbiamo conosciuta in questi mesi.

Federico aggressivo o passionale (3)

Federico Massaro, da qualche settimana, ha cominciato a ritagliarsi un ruolo da protagonista al Grande Fratello, ma per farlo ha scelto un modo davvero particolare. Infatti il gieffino è spesso al centro di alcuni scontri accesi, nelle ultime settimane, soprattutto, con Perla Vatiero. Anche nella puntata del 7 marzo 2024 del reality show si è parlato di una lite tra i due gieffini. La lite è nata dopo gli ultimi atteggiamenti, giudicati ambigui, di Perla Vatiero e Alessio Falsone, che sono stati giudicati in modo negativo da Federico Massaro.

I due hanno battibeccato nuovamente in puntata e la concorrente campana ha voluto sottolineare che il modello non può parlare dei suoi valori con tanta facilità. I modi di Federico Massaro, inoltre, sono sembrati un po’ aggressivi anche se lui ha precisato che non lo sono davvero ma è soltanto la passione nel difendere le proprie idee.