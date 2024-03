Grande Fratello sondaggi 4 marzo, chi è sarà eliminato

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: Getty Images Alfonso Signorini

L’edizione 2023 del Grande Fratello è giunto alla quarantunesima puntata, che andrà in onda nella serata del 4 marzo 2024. Nel corso di quest’episodio del reality show diversi temi importanti per la dinamica del gioco verranno trattati. Sicuramente si svelerà al pubblico televisivo se Marco Maddaloni rientrerà o meno nel gioco. Il judoka, infatti, ha lasciato il programma televisivo alla fine della scorsa puntata per un grave lutto. Ma adesso tutti si chiedono se lo sportivo tornerà nella casa più spiata d’Italia. I telespettatori e i concorrenti avranno le loro risposte a riguardo nel corso della puntata del 4 marzo.

Al centro dell’episodio del lunedì sera, anche, un televoto non eliminatorio ma allo stesso tempo importante. Sulla graticola del consenso popolare, infatti, sono state poste Simona Tagli, Perla Vatiero e Anita Olivieri. Se il risultato di tale confronto nelle scorse settimane sarebbe sembrato davvero scontato, gli ultimi avvenimenti nella casa più spiata d’Italia potrebbero aver cambiato i consensi del pubblico da casa.

Sondaggi Grade Fratello 4 marzo, la concorrente a rischio

Il Grande Fratello 2023 ha avuto avvio lo scorso 11 settembre e, dopo quasi sei mesi, di messa in onda, ancora non è nota con certezza la data della finale del reality show, che dovrebbe avere luogo nel mese di aprile. Pronta a vivere questo momento unico, Beatrice Luzzi che è stata già nominata finalista dell’edizione, grazia a un televoto aperto nel corso delle ultime puntate della trasmissione televisiva. Sulla graticola, invece, tutti gli altri concorrenti che devono guadagnarsi l’accesso all’ultima puntata a suon di nomination e televoto. Provano a salvarsi, questa settimana, tre inquiline della casa, accomunate da un carattere molto forte. Si tratta di Simona Tagli, Perla Vatiero e Anita Olivieri. Le tre donne, infatti, sono al televoto e il volere del pubblico verrà svelato direttamente nella puntata del 4 marzo 2024.

I diversi sondaggi condotti sul web, però, danno un polso di quello che potrebbe essere il consenso del pubblico. Secondo l’indagine condotta da ForumFree a sorpresa due concorrenti sarebbero molto vicine al televoto. Secondo questo sondaggio, subito salva sarebbe Simona Tagli con l’impressionante percentuale del 67,99%. I consensi della showgirl sono dovuti, certamente, al sostegno che le viene dato anche dalle tantissime fan di Beatrice Luzzi che in lei vedono una vera amica dell’attrice.

Segue nei consensi Perla Vatiero con una percentuale del 18,18%. Questa è la vera sorpresa di questo televoto, visto che la concorrente campana è molto apprezzata dal pubblico e fa segnare sempre dei grandi numeri. A incidere sul consenso dei telespettatori, però, sarebbero stati i suoi ultimi atteggiamenti con Alessio Falsone, che sono stati molto criticati da i tanti che la vogliono in coppia con Mirko Brunetti, alla quale la ragazza si è recentemente dichiarata.

Resta, in ogni caso, ultima Anita Olivieri con una percentuale del 14,13%.

Televoto Grande Fratello, gli altri sondaggi

Anita Olivieri potrebbe risultare ultima al televoto ed essere candidata, quindi, nuovamente al giudizio del pubblico. In bilico, però, resta anche Perla Vatiero che, grazie alle sue ultime mosse false, avrebbe perso consensi al televoto. Secondo un altro sondaggio, condotto da Reality House, Simona Tagli sarebbe sempre prima con il 64% delle preferenze. Perla Vatiero, invece, avrebbe una distanza maggiore dalla rivale assestandosi al 21% delle preferenze. Ultima sempre Anita Olivieri che sarebbe ferma al 15% dei consesi.

Anche su X i sondaggi sono molti, il più accreditato, condotto dalla pagina Sondaggi GF segna, invece, la concorrente romana ferma solo al 5,3% dei consensi.