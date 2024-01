Una puntata all’insegna degli scontri quella andata in onda martedì 23 gennaio, come sempre in prima serata su Canale 5. Il Grande Fratello è giunto alla 32esima puntata e, avvicinandosi la finale (in programma a marzo), inevitabilmente i concorrenti cominciano a giocare tutte le loro carte vincenti. O almeno, ci provano. Perla Vatiero si è scatenata contro la Queen Beatrice Luzzi, tirando fuori un bel caratterino che di certo ha colpito il pubblico, nel bene e nel male. Ma non è tutto qui.

Perla agguerrita contro Beatrice, voto: 5

Sembra che Perla Vatiero abbia deciso di non tenersi più un cecio in bocca, per dirla alla Alfonso Signorini. Nella puntata di martedì 23 gennaio ha perso ogni tipo di inibizione, scagliandosi a più non posso contro quella che finora da molti è stata considerata la “regina” della Casa più spiata d’Italia, Beatrice Luzzi.

Che sia una strategia per scalzarla dal “trono” e acquistare consensi? Il pubblico si è diviso e tra urla e strepiti – tutto a partire da una fatidica lavatrice e da un lavaggio di piatti – quello che è andato in scena è stato uno scontro senza esclusione di colpi, con la ex fidanzata di Mirko Brunetti agguerrita come mai prima di questo momento. Beatrice ha parlato di “modi da boss”, Signorini ha ribadito invece con un certo orgoglio come Perla abbia finalmente mostrato il suo carattere. Ma siamo certi sia un punto a suo favore?

Massimiliano Varrese e Mirko Brunetti ai ferri corti, voto: 5

Una puntata all’insegna degli scontri quella andata in onda il 23 gennaio. Alfonso Signorini ha chiamato in Casa – di nuovo – il fuoriuscito Mirko Brunetti, che in verità è come se non avesse mai abbandonato il gioco, vista la sua presenza costante nelle dinamiche del reality.

Stavolta l’ex protagonista di Temptation Island ha avuto un chiarimento con Massimiliano Varrese e Federico Massaro, che hanno avuto da ridire sui suoi attacchi a Giuseppe Garibaldi nel corso della scorsa puntata, ma non solo. “Vuoi fare il mio antagonista. C’hai provato con Anita e ti è andata male, c’hai provato con Perla e ti è andata male – così ha apostrofato il modello – (…) Io sono responsabile di quello che dico, non dei pali che prendi”.

Poi è toccato a Massimiliano Varrese: “Non l’ho mai messo in mezzo (…) Ho un papà che mi insegna l’umiltà, non ci vuole un Max”. L’attore, noto per la sua umiltà, ha sottolineato quanto l’ego del Brunetti si sia gonfiato con frasi come “Ne ho visti molti di Mirko nella mia carriera artistica” o anche “I troni sono fatti di cartapesta”. Come si suol dire, il prete che predica bene…

La battutaccia di Alfonso Signorini, voto: 4

Tra uno scontro e l’altro, mentre Perla e Greta si trovavano nel confessionale per seguire lo scontro tra “titani” dei tre concorrenti, Alfonso Signorini non ha perso occasione per sganciare una delle sue battutacce. Dati gli sguardi sgomenti delle due donne, ha detto: “Temevo per tutto il silicone che potesse spostarsi”.

Insomma, si fa tanto la predica agli inquilini e in generale a chi campeggia sul piccolo schermo nell’evitare certe uscite e poi è il padrone di casa a cadere per primo in errore. Nulla di imperdonabile, s’intende. Ma evitabile, quello sì.

L’amore tra Garibaldi e Anita, voto: N.C.

Blocco dedicato anche a Giuseppe Garibaldi, fresco di compleanno, e Anita Olivieri per celebrare l’amore (fraterno) tra i due, avvicinatisi sin dai primissimi giorni trascorsi in tugurio. “Abbiamo un rapporto quasi morboso – ha ammesso lei – Per me questo è amore, una persona che mi ha salvato in un momento in cui ero persa. Ci amiamo Alfonso, non so come altro dirlo“. Tanti i buoni propositi sul vedersi fuori e proseguire in questo rapporto fraterno tutto complicità e tenerezze, ma non sono in molti a crederci.