Il Grande Fratello è giunto alla 19esima puntata e, a distanza di settimane, si sono acuite sempre di più le antipatie tra alcuni inquilini. Su tutte quella tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi, protagoniste assolute insieme a Giuseppe Garibaldi, il “prode” cavaliere tra due fuochi che ha spiazzato tutti con una decisione inaspettata. Meno male che a risollevare l’atmosfera ci hanno pensato i cani di Giampiero Mughini.

Salta l’ingresso di Perla, voto: 5

Alfonso Signorini aveva annunciato un faccia a faccia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, l’ex fidanzata con cui era finita a Temptation Island. Dopo l’ingresso di Greta, la tentatrice per la quale era stata lasciata nonché attuale fidanzata, il pubblico attendeva con ansia le scintille tra i due ex innamorati, ma così non è stato. Perla ha contratto il Covid, l’ingresso nella Casa è saltato e rimandato a data da destinarsi.

Nota a margine: è confermato che Perla entrerà in qualità di concorrente ufficiale del Grande Fratello. Succulenta notizia spoilerata con largo anticipo da Alessandro Rosica alias Investigatore Social su Instagram. Ormai l’effetto-sorpresa è soltanto un miraggio.

Mirko e Perla in lacrime, voto: 8

Il confronto tra Mirko e Perla comunque c’è stato, ma solo in video. E a questo punto si è aperto dinanzi agli occhi del pubblico uno scenario a dir poco inatteso: i due ex non si sono scontrati, nessun attrito né parola di troppo, ma addirittura un momento di grande commozione che li ha visti impegnati a scambiarsi parole affettuose e ad asciugarsi le lacrime. “Le relazioni finiscono ma non devono finire l’affetto e il rispetto per la persona con cui hai condiviso tanto” ha detto lui, mentre lei si è prodigata in raccomandazioni e consigli, tra cui quello di viversi l’avventura al GF con serenità e senza condizionamenti. Chissà come reagirebbe se sapesse che Perla entrerà nella Casa…

Anita impicciona, voto: 4

Per la prima volta da molte puntate, finalmente si è parlato di Anita Olivieri. Un argomento già parecchio discusso tra i telespettatori che commentano abitualmente il reality sui social – in particolare X, ex Twitter – dove la giovane inquilina si è guadagnata le antipatie di molti. Di Anita se ne sono dette tante, dalla presunta raccomandazione da parte di un autore del GF alla inspiegabile assenza dalla Casa che persino i coinquilini hanno notato (è mancata almeno per un’ora).

In puntata, però, non si è parlato di tutto questo. Al centro c’è stato un duro scontro con Beatrice Luzzi, contro la quale Anita ha sempre avuto da ridire con frecciatine piuttosto velenose. La sua colpa? Oltre a una atavica antipatia tra le due, a entrare in gioco è stato il rapporto della giovane con Giuseppe Garibaldi, “flirt” in corso della Luzzi. Anita ha dato l’impressione di remare contro la relazione dell’amico, facendo la figura della “terza incomoda” un po’ impicciona.

Garibaldi lascia Beatrice Luzzi, voto: 6

Ma ecco il colpo di scena. In un impeto di ritrovato coraggio, mai dimostrato nelle puntate precedenti, in cui non ha fatto altro che mantenersi “neutrale” tra le due donne, Giuseppe Garibaldi ha preso una decisione mettendo definitivamente la parola fine alla relazione con Beatrice Luzzi: “Ho litigato di nuovo con Beatrice, una discussione inutile che ha portato a un litigio. Ci ho riflettuto tanto e sapevo che iniziare la storia con lei avrebbe avuto delle conseguenze. Il percorso con lei è stato intenso, c’è sentimento tutt’ora e la voglia di stare con lei ma, visti i continui litigi e il continuo star male, ho deciso di mettere un punto a tutto“. Peculiare la reazione di Beatrice, apparsa tutto fuorché sorpresa.

I cani di Mughini, voto: 10

In questo marasma di scontri e discussioni, unica nota positiva e tutta dolcezza della puntata è stato l’incontro tra Giampiero Mughini e la splendida Michela Pandolfi, rinomata costumista che ha rubato il suo cuore oltre 30 anni fa. Un momento certamente emozionante, reso ancor più intenso dalla sorpresa che la moglie ha voluto donargli: l’abbraccio con i suoi amati cani, BB e Clint, che per sua stessa ammissione sono come dei figli. Ancora una volta il pubblico ha potuto ammirare il lato meno “spigoloso” dello sgargiante giornalista.