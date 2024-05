“Amadeus condurrà X Factor su Nove”: il talent lascia Sky

Fonte: IPA Amadeus

Importanti novità sul futuro lavorativo di Amadeus dopo il tanto discusso addio alla Rai. Stando all’ultima indiscrezione che circola sul web, l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo sarà il conduttore della prossima edizione di X Factor Italia che si appresta a lasciare Sky per traslocare su Nove, dove è da poco approdato proprio il presentatore alla ricerca di nuovi stimoli e opportunità.

X Factor lascia Sky e passa a Nove: il nuovo conduttore è Amadeus?

Secondo quanto scrive BubinoBlog la versione italiana di X Factor – talent show noto in tutto il mondo – sarebbe stata acquistata dal gruppo Warner Bros.Discovery. “X Factor si prepara a traslocare su Nove nella stagione 2025/2026. Quella che andrà in onda nella prossima stagione sarà così l’ultima edizione firmata Sky“, fa sapere il portale specializzato in televisione.

“Per la conduzione dell’ultima edizione Sky la produzione aveva pensato di richiamare Alessandro Cattelan ma lui rimane in Rai. In giuria è dato per certo Achille Lauro, trattative con Lazza“, aggiunge. Il rapper milanese potrebbe quindi prendere il posto di Dargen D’Amico, che al termine della scorsa edizione ha annunciato che non avrebbe più ricoperto il ruolo di giudice nel programma.

E poi: “Nove intanto ne ha approfittato prendendo i diritti del talent che, salvo sorprese, verrà diretto e condotto da Amadeus. Lui intanto continua a godersi il travolgente successo di Affari Tuoi”.

L’ultima edizione di X Factor targata Sky sarà dunque molto probabilmente condotta da Francesca Michielin, al timone dello show dal 2022 dopo aver trionfato nella stagione 2011-2012 (nella squadra di Simona Ventura). X Factor è sbarcato in Italia nel nel 2008 su Rai2 e nel 2011 è passato a Sky.

Il futuro di Amadeus: cosa farà il conduttore a Nove

Amadeus è entrato nella squadra di Warner Bros.Discovery con un accordo della durata di quattro anni. Il conduttore debutterà il prossimo autunno su Nove e collaborerà attivamente con il senior management nello sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo. A farlo sapere un comunicato stampa diffuso dall’azienda.

Warner Bros. Discovery, come sottolineato dalla nota del gruppo, “dopo un 2023 senza precedenti e un inizio 2024 ancora più promettente, segna un nuovo clamoroso colpo nel mondo dell’intrattenimento televisivo. Amadeus uno dei volti più amati della televisione italiana, showman, conduttore, dj, protagonista indiscusso ormai da anni del preserale, dell’access prime time e del prime time, direttore artistico dei record per i suoi Festival di Sanremo, entrerà nella squadra dei talenti targata Warner Bros. Discovery, una delle principali media company a livello mondiale“.

“Grazie a questo accordo, che avrà la durata di quattro anni, Amadeus – ha ribadito l’azienda – debutterà già dal prossimo autunno sul Nove, canale generalista di punta di Warner Bros. Discovery, e collaborerà attivamente con il senior management nello sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo”.

Infine: “Sulla base di questo accordo, nel corso della stagione televisiva, Amadeus condurrà sul Nove un programma di access prime time e due di prime time. Nei prossimi mesi saranno annunciati i dettagli dei progetti che lo vedranno protagonista”.