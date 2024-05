Fonte: IPA Amadeus

Il 10 maggio 2024 è stata una data campale per Amadeus. Lo abbiamo visto in diretta a Viva Rai2! con Fiorello, per chiudere il mattin show che ha tenuto compagnia a milioni di italiani. Nello stesso giorno, ha registrato l’ultima puntata di Affari Tuoi, che va in onda il 1° giugno. Secondo le indiscrezioni, non c’era nessuno dei dirigenti Rai per i saluti finali. Così cala il sipario sul rapporto professionale tra Amadeus e la Rai.

Il ritorno degli Amarello nella puntata di chiusura di Viva Rai2! ha conquistato gli spettatori come sempre: Fiorello e Amadeus insieme, per l’ultima volta in diretta sulla Rai. Dal prossimo autunno, Amadeus sarà una presenza fissa del canale Nove. Un nuovo inizio per lui, un inizio importante dopo essersi ritagliato un posto di pregio in Rai, conducendo il Festival di Sanremo per cinque volte consecutive.

Il 10 maggio, Amadeus non ha preso unicamente parte al programma di Fiorello, ma ha anche registrato l’ultima puntata di Affari Tuoi. Stando a quanto condiviso da Giuseppe Candela, nessuno dei dirigenti Rai – a parte la dirigente responsabile del programma – era presente. “Oggi Amadeus ha registrato l’ultima puntata di #Affarituoi (in onda 1 giugno). Non c’era nessun dirigente Rai ai saluti finali. Zero riconoscenza verso l’uomo di punta degli ultimi anni. E pensare che erano tutti già lì a pochi metri, all’ultima puntata di Viva Rai2!. Che stile”.

Cosa farà Amadeus sulla Nove in autunno

In Rai è tempo di rivoluzioni. Dal prossimo anno, Viva Rai2! non tornerà. “Ci vediamo alla prossima idea”, ha detto Fiorello in chiusura della puntata. Con l’assenza di Amadeus, che riparte dalla Nove, c’è incertezza riguardo alle novità e agli show. Sembra che Stefano De Martino sia pronto a prendere il posto del conduttore, ma, nonostante tutto, c’è chi si dice scettico a riguardo. Per De Martino, sarebbe l’occasione giusta di “farsi le ossa” e affermarsi come conduttore di punta della sua generazione.

Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata la conferma della firma con Warner Bros. Discovery, che ha già nella sua scuderia un ex conduttore Rai, ovvero Fabio Fazio. “Grazie a questo accordo, che avrà durata di 4 anni, Amadeus debutterà il prossimo autunno sul NOVE”, nel comunicato si fa riferimento anche al lavoro che svolgerà, ovvero “collaborerà attivamente con il senior management nello sviluppo di nuovi formati di intrattenimento”. Inoltre, condurrà un programma di Access Prime Time e due di Prime Time.

Resta, comunque, non poca amarezza riguardo all’assenza dei dirigenti Rai all’ultima puntata registrata di Affari Tuoi. Sì, è vero che per Amadeus il passaggio a Nove è un’occasione per mettersi alla prova con nuovi formati, e quindi lanciarsi in un’avventura tutta da vivere, ma è stato il grande protagonista di Mamma Rai degli ultimi anni. Così cala il sipario su una collaborazione che ha risollevato le sorti stesse del conduttore, dopo il flop a Mediaset: la parabola di Amadeus, però, ci insegna a non mollare e a credere sempre nei propri sogni. E, sì, nel proprio talento.