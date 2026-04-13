Fiorello a La Pennicanza, parla (il finto) Sinner: rivelazioni su Leclerc e Gregoraci

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la prima puntata della settimana de La Pennicanza, lunedì 13 aprile. E ovviamente non possono non parlare della vittoria di Sinner, tanto che a un certo punto il numero uno del tennis si è collegato (fintamente) in diretta e ha fatto importanti rivelazioni su Elisabetta Gregoraci e e Charles Leclerc. Ma a La Pennicanza è intervenuto anche Amadeus per parlare di Sanremo.

Fiorello, satira sulle dichiarazioni di Trump

Una nuova settimana de La Pennicanza si apre con le dichiarazioni di Trump sul Papa: “È un debole, pessimo in politica estera”. Immediato il collegamento con un improbabile Papa Leone, tra rumori di stoviglie che si rompono: “Levate dai sette capitali l’ira, da oggi i peccati capitali saranno solo sei”. Interviene poi il Camerlengo: “Il Papa sta lavorando. Trump non sa cosa rischia, sta scherzando con il fuoco.

Il Papa non è debole: fa la panca con 100 kg e non si leva nemmeno la papalina! È buono e caro, ma se Trump esagera invece di porgere l’altra guancia gli porgerà una mano in faccia”. In sottofondo la Messa: “Scambiatevi un segno di pace, con tutti tranne che con Trump”. E ancora il Camerlengo: “Il Papa si è scaricato tutti i film di Bruce Lee, tutti e cinque i Rocky e tutte le puntate di Walker Texas Ranger. Si chiama Leone, non pecora!”.

Fiorello, la chiamata su Amadeus dopo le parole di Linus

Fiorello passa poi allo spettacolo, commentando le ultime dichiarazioni di Linus su Sanremo: “Ha detto che fare la direzione artistica sarebbe una passeggiata, e anche condurlo è facilissimo”. Replica lo showman: “È facile finché non arriva John Travolta!”.

Scatta quindi la videochiamata ad Amadeus: “Era una passeggiata fino al penultimo Festival. Poi capisci che è bellissimo, ma molto meno facile di quanto sembri. Auguro comunque a Linus di arrivarci. Se tornerei? Dipende da te!”. Fiorello chiude: “Mi trovate alla casa di riposo Giuseppe Verdi di Milano”. E Amadeus: “Ti passo a prendere!”.

Fiorello e le rivelazioni del finto Sinner

Spazio anche allo sport con la vittoria di Jannik Sinner: “Non è stata una bellissima partita anche per colpa del vento. Quando c’è vento è incredibile, ti sposta la pallina anche all’ultimo. Facciamogli un grande applauso. Però in conferenza stampa gli hanno rivolto una domanda un po’ fastidiosa… se avesse o meno cantato l’inno italiano. Sinner ha confermato: ‘Sì, l’ho cantato. Lì normalmente si canta’”.

Poi il finto collegamento con il campione che risponde cantando una versione rivisitata: “Ogni tanto mettere qualche marchio fa bene. Alla partita c’erano i miei genitori e mio fratello Mark, mi è toccato invitare tutti a cena. Siamo andati nel ristorante più famoso di Monte Carlo, dove i camerieri erano Ezio Greggio e la Gregoraci.

E sapete chi faceva il parcheggiatore? Leclerc! Quando mi hanno portato il conto era talmente alto che gli ho lasciato direttamente la coppa appena vinta! Povero Alcaraz… hai visto che premio gli hanno dato? Un piattino d’argento con scritto: ‘Una volta eri numero uno, ora sei numero due’. Se entrano i ladri a casa sua e vedono quel piattino manco glielo rubano!”.

In chiusura Fiorello lancia un nuovo format, ‘Festiv Al Bar’, dedicato a chi ha un bar e vuole promuovere la propria attività: “Potete mandare un video e scegliere tra i vostri avventori, facendolo cantare. Il video dovrà durare pochi minuti, riprendere il bar e il suo nome e sarà poi postato sui social de La Pennicanza“.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza martedì 14 aprile alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. E alle 7.10 su Rai 2 con La Mattinanza.