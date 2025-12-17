Amadeus, il ritorno in Rai si fa più concreto. “C’è lo zampino di Fiorello”

Il conduttore sarebbe pronto ad una clamorosa retromarcia, grazie anche all'amico Fiorello, ma non tutti in Rai sarebbero felici del rientro di Amadeus

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Amadeus

Amadeus pronto a tornare in Rai. A due anni dal clamoroso addio che ha lasciato tutti alquanto perplessi. Il conduttore cercava nuovi stimoli altrove ma ora, dopo un’esperienza tutt’altro che memorabile a Warner Bros.Discovery, starebbe valutando di tornare a casa. Nell’azienda che più di tutte ha segnato la sua carriera sul piccolo schermo. E ad aiutarlo ci sarebbe un amico speciale, un amico fraterno: Fiorello.

Cosa c’è di vero sul ritorno di Amadeus in Rai

Da settimane si mormora di un ritorno in Rai di Amadeus e ora, secondo quanto scrive Dagospia, questo rientro si starebbe facendo ogni giorno sempre più concreto.

“Il burattinaio, che nell’ombra ha tirato i fili del ritorno in Rai del pennellone con il naso ad apriscatole, si chiama Fiorello — si legge sul portale di Roberto D’Agostino — Lo showman siciliano, spesso “ingessato” dalla paura di cadere nel mignolo d’ascolto, ha brigato per il suo amico Ama (che dovrebbe avere anche un programma in access prime time e prime serate)”.

E ancora: “Con Amadeus a fargli da spalla, nel ruolo del tontolone medio-italiano, Fiorello probabilmente ritroverà la voglia e l’ispirazione di scodellare, di nuovo, il suo talento comico e satirico davanti alle telecamere della prima serata di Rai1″.

Si vocifera di un coinvolgimento di Amadeus anche al Festival di Sanremo 2027, dove sicuramente non ritroveremo Carlo Conti, deciso a portare a termine la sua avventura il prossimo anno. Ma c’è un ma.

Rai divisa in due per il presunto ritorno di Amadeus

Come aggiunge Il Corriere della Sera, se la Warner Bros.Discovery sembra pronta a risolvere il contratto quadriennale con Amadeus, in Rai non tutti sarebbero così felici del rientro di Amedeo Sebastiani.

“Molti parlano di un’azienda spaccata in due, tra favorevoli e contrari. – sussurra il quotidiano – Nella prima schiera ci sarebbe Stefano Coletta che potrebbe tornare alla direzione Intrattenimento Prime Time dove aveva lavorato a stretto contatto con Amadeus”.

Si mormora che pure in Rai Pubblicità il possibile ritorno di Amadeus verrebbe accolto con favore: un volto riconoscibile, rassicurante, capace di attirare ancora pubblico e investitori. Non tutti, però, condividerebbero questo entusiasmo. Soprattutto in virtù di quanto accaduto nel 2023 quando Amadeus ha preferito andare via.

Tra i più freddi ci sarebbe l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, con il quale i rapporti si sarebbero incrinati proprio al momento dell’addio del conduttore, arrivato tra l’altro in un momento di grande successo. Un rientro, insomma, tutt’altro che semplice, destinato ad avere riflessi anche sul palinsesto.

L’ipotesi di affidargli una fascia in access prime time – oggi presidiata da Stefano De Martino – appare complessa e rischierebbe di innescare spostamenti delicati e qualche inevitabile malumore.

Una cosa è certa: sembra improbabile un approdo di Amadeus a Mediaset. Almeno per ora. A farlo sapere solo qualche giorno fa è stato Pier Silvio Berlusconi. “Fantatelelvisione ma siamo aperti a professionisti come lui”, ha affermato con convinzione.

In questi ultimi due anni Amadeus è apparso sporadicamente su Canale 5: è stato giudice di Amici di Maria De Filippi e ha condotto il concerto Una, nessuna e centomila con Fiorella Mannoia. Ma il futuro resta un’incognita.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!