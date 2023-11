Beatrice Luzzi ancora una volta è stata al centro di un cospicuo blocco del Grande Fratello. Complice il flirt con Giuseppe Garibaldi e soprattutto l’accesissimo faccia a faccia con Anita Olivieri, nome che finora era passato quasi inosservato durante le puntate, ma non di certo ai telespettatori e commentatori social. Anita si professa amica di Garibaldi, ma è vivo il sospetto che voglia boicottarne la love story.

Beatrice Luzzi vs Anita Olivieri, il duro faccia a faccia

L’affascinante attrice dalla rossa chioma sin dall’inizio della sua avventura al Grande Fratello ha attirato le antipatie di alcuni inquilini della Casa più spiata d’Italia. Con Anita, però, è sempre stato tutto diverso. Beatrice Luzzi ha lamentato di essere stata presa di mira dalla ragazza, che non le ha mai risparmiato frecciatine al veleno: “Mi offende in tutti i modi da quando è arrivata, dicendo addirittura che non vorrebbe essere mia figlia. Anita è un capitolo a sé. Da parte sua sento una forma di forte invidia, competizione“, ha affermato la Luzzi.

Dal canto suo Anita di “invidia” non ne ha voluto proprio sapere: “Non invidio niente a Beatrice perché prima di entrare qua non sapevo neanche chi fosse. A me interessa Giuseppe”, ha affermato con un pizzico di veleno, difendendo la sua amicizia col “prode” Garibaldi. E ancora “non ho niente contro di lei”, “non mi interessa proprio”. Affermazioni che, a dirla tutta, cozzano con il suo continuo puntare il dito.

Beatrice e Anita non riescono a sopportarsi e non c’è nulla di male in tutto questo. Simpatia e antipatie sono del tutto naturali, figuriamoci all’interno della Casa in cui si è rinchiusi h24. E poteva Alfonso Signorini non invocare lo scontro? Ovviamente no e, dopo averle chiamate in Mistery Room, le ha messe una di fronte all’altra. Così, di nuovo, giù di frecciatine.

“Non ti invidio, non so ancora che lavoro voglio fare, non mi interessa fare l’attrice, non credo di aver invidiato nessuno in vita mia ha detto Anita -. Da te non mi sento di poter imparare assolutamente niente. Credo che non ci sia un punto con te. Più di chiederti scusa non so che fare, non ho altro da dirti. Non provo neanche odio, voglio solo stare serena qua dentro. Non parlerò più perché non ho intenzione di continuare questa battaglia inutile“. E Beatrice, piuttosto infastidita, ha rincarato la dose sottolineando ancora una volta come la giovane si sia messa in mezzo tra lei e la Casa, ma soprattutto tra lei e il “flirt” Giuseppe.

Giuseppe Garibaldi chiude con Beatrice Luzzi

Garibaldi tra due fuochi: da una parte la donna per cui afferma di provare un sentimento e verso la quale, come abbiamo visto, si è aperto anche a dolci effusioni; dall’altra l’amica conosciuta sin dall’inizio della sua avventura al Grande Fratello che – inutile negarlo – ha sempre affermato che la “relazione” dell’amico non avesse futuro.

Con un colpo di scena inaspettato, anche dallo stesso Signorini, Garibaldi però ha messo da parte la solita indecisione – causa di molti litigi con la Luzzi – e ha preso una decisione: “Ho litigato di nuovo con Beatrice, una discussione inutile che ha portato a un litigio. Ci ho riflettuto tanto e sapevo che iniziare la storia con lei avrebbe avuto delle conseguenze. Il percorso con lei è stato intenso, c’è sentimento tutt’ora e la voglia di stare con lei ma, visti i continui litigi e il continuo star male, ho deciso di mettere un punto a tutto“.

Tutto finito, dunque. Beatrice dal canto suo se lo aspettava e non ha quasi battuto ciglio alla notizia della “rottura” che, a suo dire, aveva già deciso in precedenza. Anita può cantare vittoria? Certamente no: è il televoto ad avere l’ultima parola.