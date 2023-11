Si fa un gran parlare della vita sentimentale di Beatrice Luzzi all’interno della casa del Grande Fratello. La storia con Giuseppe Garibaldi ha vissuto pochi alti e tantissimi bassi, a conti fatti. Tutto ciò ha portato a una strana situazione attuale. Il giovane la insegue ma inciampa spesso, mentre lei si lascia desiderare e soprattutto pare essersi resa conto di ciò che comporti la loro grande differenza d’età. Non a caso, nell’ultima settimana c’è stato un sorprendente avvicinamento con Massimiliano Varrese. Nemici-amici, o forse qualcosa in più. Di certo la sintonia è ben maggiore rispetto a quella vista con Garibaldi. L’esperienza in questo aiuta non poco l’attore, per il quale parte della casa e il pubblico fa il tifo. Una love story inattesa, degna di una fiction.

Beatrice Luzzi e i suoi figli

Se deve scegliere dov’è il suo cuore, però, Beatrice Luzzi non ha dubbi e dice a casa. È lì che sono i suoi figli Valentino ed Elia, rispettivamente di 15 e 13 anni. I due la seguono con grandissima attenzione, assicura Alfonso Signorini, che svela alla concorrente come siano impegnati anche sui social. Sempre pronti a difenderla.

Fanno un tifo sfegatato e hanno preparato una dolce sorpresa per la mamma. Si mostrano in video in compagnia del cagnolino di casa. Le mostrano i festoni del compleanno di Elia e la rassicurano. Tutto va per il meglio e non deve preoccuparsi per loro, anzi. Vogliono che prosegua il suo percorso al meglio. Si augurano che possa essere lei a spegnere le luci del Grande Fratello, il che vorrebbe dire vincerlo.

Lei è un fiume in piena. Non trattiene le lacrime, e perché dovrebbe. Da madre, distante dai suoi figli da tanto tempo, al solo sentirli nominare ha percepito forte la pressione delle lacrime. Le ha lasciate andare, cullata dall’applauso del pubblico.

Può mostrarsi dura in casa, ma c’è tantissima dolcezza che si anni nell’animo di Beatrice. I suoi figli la salutano alla loro maniera. Un gesto che soltanto loro tre conoscono, e che abbiamo già visto la Luzzi ripetere in casa.

Il vero amore di Beatrice Luzzi

Le sorprese però non sono terminate. All’esterno della casa, infatti, c’è Alessandro Cisilin, suo ex marito e padre dei suoi figli. Alfonso Signorini lo ha invitato perché Beatrice aveva spiegato d’aver proprio bisogno di rivederlo.

Lui la conosce alla perfezione e, dal modo in cui ne parla, la adora ancora come un tempo. Insieme dal 2007 al 2019, hanno vissuto una relazione molto particolare. Non sono mai stato soltanto una coppia. Dopo un mese dal primo incontro, infatti, stavano già convivendo e in breve lei è rimasta incinta. Sono quasi sempre stati genitori, e alla fine le differenze caratteriali li hanno divisi.

Separati come coppia ma non come genitori, ci ha tenuto a precisare lui, che è entrato e ha subito evidenziato tutto l’amore che ancora prova per lei. Un discorso decisamente reciproco, è evidente. Le prime parole che lei dice nel vederlo sono: “Amore, grazie”.

In poche parole Alessandro riesce a tranquillizzarla e, è evidente, osdcura in un attimo Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese. Ciò è reso evidente anche dai commenti del pubblico, che adora la dialettica di lui e, come Beatrice del resto, ne è affascinato.

“Qualsiasi scelto hai fatto e farai, vivila con totale fiducia in te stessa. Perché noi abbiamo fiducia in te”. Queste le ultime parole pronunciate, prima della fine del freeze e un sentito abbraccio, di cuore.

“Sono sempre dalla tua parte. Non so se lo hai sempre capito e se sono stato abbastanza bravo da fartelo capire”. Ecco, in queste parole c’è tutto ciò che basta al pubblico per dare il via a una nuova trama romantica. È innegabile come ora tutti facciano il tifo per loro, sognando un ritorno di fiamma. Peccato che lei, alla fine, abbia chiuso le porte a quest’ipotesi.