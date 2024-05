Ascolti tv del 20 maggio, Marconi su Rai 1 o Michelle Hunziker su Canale 5

Fonte: IPA Michelle Hunziker

Grandi debutti in tv lunedì 20 maggio e gli ascolti s’impennano. Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della mini serie con Stefano Accorsi, Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo. Su Canale 5 ha debuttato Michelle Hunziker con lo show Io canto family e su Rai 2 Cattelan con Da vicino nessuno è normale.

Proprio la trasmissione di Alessandro Cattelan, Da vicino nessuno è normale, ha lasciato tutti col fiato sospeso per il forfait di Fedez, destando preoccupazioni sulle condizioni di salute del rapper che ha chiarito dicendo che ha avuto dei problemi nel fine settimana ma non è in fin di vita.

Su Rai 1 invece, in occasione del 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi (Bologna, 25 aprile 1874) e nell’anno delle celebrazioni per il 100° anniversario della nascita di Radio Rai (6 ottobre 1924), è stata trasmessa la prima puntata della mini serie con Stefano Accorsi, Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo. La fiction mescola il genere storico-biografico alla spy story, restituendo la contemporaneità della visione di Marconi e la sua modernità come inventore, scienziato, imprenditore che ha fatto la Storia in Italia e nel mondo, padre delle tecnologie che hanno cambiato la vita dell’umanità.

Su Canale 5 è tornata Michelle Hunziker con tutta la sua simpatia ed energia per Io Canto Family. Accanto a lei abbiamo ritrovato in veste di capisquadra Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Veri e propri protagonisti della musica italiana hanno messo a disposizione la loro esperienza per sostenere e guidare i concorrenti durante tutto il percorso e li potranno accompagnare nelle loro esibizioni. A giudicare le performance una giuria composta da quattro grandi artisti, i confermati: Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola a cui si è unita la new entry Fabio Rovazzi.

Prima serata, ascolti tv del 20 maggio: vince Marconi col 19,4% di share

Su Rai 1 Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo incolla al piccolo schermo 3.443.000 spettatori pari al 19.42%. Su Canale5 – dalle 21.37 alle 0.40 – l’esordio di Io Canto Family intrattiene 2.491.000 spettatori con uno share del 16.93% (Highlights a 1.038.000 e il 18.06%). Su Rai2 – dalle 21.39 alle 0.00 – la prima puntata di Da Vicino Nessuno è Normale è la scelta di 912.000 spettatori pari al 5.5% (presentazione dalle 21.16 alle 21.39 a 566.000 e il 2.72%). Su Italia1 Io Sono Vendetta piace a 1.341.000 spettatori con il 7.05%.

Su Rai3 Far West interessa 779.000 spettatori pari al 4.66% (presentazione dalle 21.23 alle 21.40 a 534.000 e il 2.57%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 611.000 spettatori (4.24%). Su La7 100 Minuti raggiunge 602.000 spettatori e il 3.42%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 778.000 spettatori con il 4.6% (replica in seconda serata: 233.000 – 4.5%). Sul Nove Cash or Trash piace a 456.000 spettatori con il 2.5% (replica in seconda serata: 292.000 – 3.6%).

Access Prime Time, dati del 20 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie raccoglie 4.430.000 spettatori (22.76%) e Affari Tuoi conquista 5.389.000 spettatori pari al 26.04% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.985.000 spettatori pari al 14.44%. Su Rai2 Rai Parlamento Elezioni Europee segna 621.000 spettatori con il 3.02%, con partito Pace Terra Dignità, 512.000 spettatori con il 2.47%, con partito Alternativa Popolare, 405.000 spettatori con l’1.94%, con la lista Libertà.

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna .000 spettatori con il %. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da .000 spettatori (%) e Un Posto al Sole appassiona 1.665.000 spettatori (8.03%). Su Rete4 Prima di Domani ottiene 721.000 spettatori con il 3.56%. Su La7 Otto e Mezzo interessa 1.805.000 spettatori (8.7%). Su Tv8 Tris per Vincere raduna 420.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics piace a 577.000 spettatori (2.8%).

Ascolti tv Preserale, dati del 20 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.930.000 spettatori pari al 24.25% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.062.000 spettatori pari al 26.53%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna piace a 2.124.000 spettatori (19.45%) mentre La Ruota della Fortuna piace a 3.074.000 spettatori (21.51%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine appassiona 426.000 spettatori (3.06%). SWAT raccoglie 549.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 321.000 spettatori con il 2.5% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 569.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 le news dei TGR informano 2.181.000 spettatori (13.51%). A seguire Blob segna 1.080.000 spettatori pari al 5.88% e La Gioia della Musica ottiene 905.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 644.000 spettatori (3.58%). Su La7 Padre Brown raduna 198.000 spettatori (1.44%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 258.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 401.000 spettatori (2.6%).