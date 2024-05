Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo: trama, cast e quando vedere la fiction con Stefano Accorsi

Fonte: Ansa Stefano Accorsi interpreta Guglielmo Marconi

In occasione del 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e nell’anno delle celebrazioni per il 100° anniversario della nascita di Radio Rai, va in onda lunedì 20 e martedì 21 maggio in prima serata su Rai 1 Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, la miniserie evento con Stefano Accorsi dedicata al Premio Nobel per la Fisica nel 1909 e pioniere delle moderne telecomunicazioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla fiction prodotta da Simona Ercolani, Stand by me in collaborazione con Rai Fiction.

Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo: la fiction Rai

Diretta da Lucio Pellegrini e scritta da Salvatore De Mola e Bernardo Pellegrini, con la consulenza storica di Barbara Valotti, direttrice del Museo Marconi di Pontecchio, e della famiglia Marconi, la fiction racconta la figura di Guglielmo Marconi a tutto tondo, che unisce la sfera professionale e storica a quella familiare.

La narrazione si concentra sull’ultimo anno della sua vita (il 1937), in cui Marconi, interpretato da Stefano Accorsi, vive un conflitto interiore perché la sua fede nella scienza si scontra con l’inasprimento dei rapporti internazionali, il crescente isolamento dell’Italia e l’incrinarsi del rapporto con Mussolini (interpretato da Fortunato Cerlino).

La trama

È il 1937: l’inventore e imprenditore di fama mondiale Guglielmo Marconi si divide tra nuovi esperimenti, impegni istituzionali e la sua famiglia, la moglie Maria Cristina e la figlia Elettra.

La guerra incombe su un’Europa sempre più divisa tra regimi autoritari e democrazie liberali, la tensione è alta e con uno stratagemma Isabella Gordon (personaggio di finzione interpretato da Ludovica Martino) giovane e astuta giornalista, riesce a concordare un’intervista “trappola” con Marconi.

La giornalista ha stretto un accordo con il regime fascista che vorrebbe usarla per spiare Marconi assicurandosi che lo scienziato stia effettivamente sviluppando un’arma segreta che la propaganda fascista chiama “il raggio della morte”.

Nel corso dell’intervista Marconi ripercorre i momenti più salienti della sua vita fino a quando non viene a conoscenza dei pericolosi propositi della Gordon, la quale nel frattempo ha stretto un sodalizio con una spia americana a cui ha promesso di dare il materiale su Marconi in cambio di un passaporto e una via d’uscita dall’Italia.

Il cast

Oltre a Stefano Accorsi, nel cast troviamo anche: Ludovica Martino (Isabella Gordon), Nicolas Maupas (Guglielmo Marconi giovane), Alessio Vassallo (Achille Martinucci), Flavio Furno (Giuseppe Bottai), Cecilia Bertozzi (Maria Cristina Marconi), Massimo de Santis (Umberto De Riva) e con Fortunato Cerlino nel ruolo di Benito Mussolini.

I luoghi della serie

Girata tra l’Emilia-Romagna e il Lazio, la serie mostra i luoghi reali delle vicende storiche. In particolare Villa Griffone, oggi sede della Fondazione Guglielmo Marconi – Museo Marconi, e Palazzo Venezia in cui è stata messa a disposizione per le riprese la sala del Mappamondo, aperta solo in rarissime occasioni.

Ritroviamo anche Villa Mondragone a Villa Torlonia e il Museo Storico della Comunicazione. Per realizzare al meglio le scene sul Panfilo Elettra, la casa – laboratorio di Guglielmo Marconi che non esiste più, è stato ricostruito in studio un modello di ben 27 metri di lunghezza.

Dove vederla in tv

Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo andrà in onda su Rai 1 lunedì 20 e martedì 21 maggio in prima serata per un totale di due puntate. Sarà possibile vedere gli episodi anche in streaming in diretta oppure on demand sulla piattaforma di RaiPlay.