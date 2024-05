Ascolti tv del 21 maggio, Marconi su Rai 1 si scontra con Il Volo su Canale 5

Fonte: Getty Images Il Volo

Su Rai 1 si è conclusa la mini serie Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, ma l’impresa di primeggiare negli ascolti tv con lo show de Il Volo su Canale 5 è ardua e infatti non riesce.

Infatti, la prima serata che ha visto protagonista Il Volo, la scorsa settimana, ha stracciato nello share l’ultima puntata de Il Clandestino, la fiction con Edoardo Leo che andava in onda su Rai 1. Federica Panicucci è stata la protagonista femminile dello show Il Volo Tutti per Uno con super ospiti come Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Clara, Santi Francesi, Nina Solodovnikova, Enrico Nigiotti, Irama e Giuseppe Fiorello.

Su Rai 1 si è conclusa la mini serie dedicata a Guglielmo Marconi che nelle prima puntata ha battuto negli ascolti Michelle Hunziker.

La fiction tratteggia un ritratto inedito, focalizzandosi in particolare sull’ultimo anno della sua vita, il 1937, quando Guglielmo Marconi (Stefano Accorsi) divide la sua vita tra il laboratorio e il panfilo “Elettra”, dove vive con la moglie Maria Cristina (Cecilia Bertozzi) e l’amata figlia Elettra (Carolina Michelangeli). In quei mesi Marconi è un uomo turbato da un profondo contrasto interiore. La sua incrollabile fede nella scienza come strumento di progresso per l’umanità si scontra con l’inasprimento dei rapporti internazionali, il crescente isolamento dell’Italia e il progressivo incrinarsi del suo rapporto con Mussolini (interpretato da Fortunato Cerlino).

Su Rai 3 è andato in scena Piero Chiambretti con Donne sull’orlo di una crisi di nervi, che però fatica a decollare, mentre su Italia 1 Le Iene hanno ospitato in studio l’attrice Benedetta Porcaroli, il rapper Il Tre e il coreografo Giuliano Peparini. Mentre alcuni servizi si sono concentrati sul caso di Chico Forti.

Prima serata, ascolti tv del 21 maggio: Il Volo è imbattibile

Su Rai 1 Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo si ferma a 2.803.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale5 Il Volo Tutti per Uno incolla allo schermo 2.600.000 spettatori pari al 18.1%. Su Rai2 Un Uomo Sopra la Legge piace a 953.000 spettatori pari al 5%. Su Italia1 Le Iene è seguito da 1.572.000 spettatori pari al 10.7%. Su Rai3 Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi, con Piero Chiambretti, ha coinvolto 481.000 spettatori pari ad uno share del 2.8%.

Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 703.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 DiMartedì raccoglie 1.372.000 spettatori con uno share dell’8.4%. Su Tv8 Celebrity Chef segna 294.000 spettatori con l’1.5% (episodio in replica in seconda serata a 234.000 e l’1.6%). Sul Nove La Vera Storia della Uno Bianca interessa 342.000 spettatori con il 2.1%.

Access Prime Time, dati del 21 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 3.995.000 spettatori (1.1%) e Affari Tuoi conquista 5.439.000 spettatori pari al 26.3% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia ottiene 3.248.000 spettatori pari al 15.7%. Su Rai2 Rai Parlamento Elezioni interessa a 674.000 spettatori con il 3.3%, 525.000 spettatori con il 2.5%, 440.000 spettatori con il 2.1%. 411.000 spettatori con il 2%.

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.229.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.151.000 spettatori (5.9%) e Un Posto al Sole appassiona 1.653.000 spettatori (8%). Su Rete4 Prima di Domani ottiene 612.000 spettatori con il 3%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.722.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 Tris per Vincere raduna 378.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 609.000 spettatori (3%).

Ascolti tv Preserale, dati del 21 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.495.000 spettatori pari al 21.9% mentre L’Eredità ha coinvolto 3.718.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.790.000 spettatori (17.2%) mentre La Ruota della Fortuna è piaciuta a 2.858.000 spettatori (21%). Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine ottiene 374.000 spettatori (2.8%). SWAT raccoglie 551.000 spettatori (3.2%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 519.000 spettatori con il 4.3% e C.S.I. – Scena del Crimine intrattiene 522.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.216.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 968.000 spettatori pari al 5.5% e La Gioia della Musica raccoglie 834.000 spettatori pari al 4.5%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 708.000 spettatori (4.1%). Su La7 Padre Brown raduna 171.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 214.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è visto da 446.000 spettatori (2.9%).