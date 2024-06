Ascolti tv del 24 giugno, Croazia-Italia non lascia spazio a nessuno

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: IPA Paola Ferrari

Gli Europei 2024 fanno il pieno di ascolti, d’altro canto su Rai 1 è andato in onda il super match Croazia-Italia e per gli altri canali non c’è speranza.

Dunque, quasi tutti i televisori sono stati sintonizzati su Rai 1 per assistere alla partita di Euro 2024, Croazia-Italia. La partita finisce 1 a 1 e tutto il Paese festeggia. Mentre Notti Europee Paola Ferrari batte ogni record con il 32,9% di share e 3.200.0000 di spettatori.

Intanto su Rai 3 è andata in onda l’ultima puntata di FarWest dove Salvo Sottile si è concentrato sul “caro estate”, per poi concentrarsi su Fedez, il rapper più famoso d’Italia, finito nuovamente al centro delle cronache per un’inchiesta della magistratura su un suo presunto coinvolgimento nel pestaggio avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile ai danni di Cristiano Iovino, personal trainer romano e influencer.

Italia 1 ha trasmesso The Twilight Saga: Eclipse, il film con Robert Pattinson e Kristen Stewart. Canale 5 ha proposto Pane al limone con semi di papavero. Mentre per gli appassionati del brivido la scelta è andata al thriller, Dawn – Fantasmi dal passato su Rai 2.

Prima serata, ascolti tv del 24 giugno: l’Italia fa il botto e tocca il 58,7%

Su Rai 1 Euro 2024 Croazia-Italia ha incollato al piccolo schermo 13.250.000 spettatori pari al 58.7%. Su Canale5 Pane al limone con semi di papavero piace a 1.495.000 spettatori con uno share del 7.2%. Su Rai2 Dawn -Fantasmi dal Passato è la scelta di 457.000 spettatori pari al 2.1%. Su Italia1 The Twilight Saga: Eclipse è visto da 493.000 spettatori con il 2.5%.

Su Rai3 FarWest interessa 667.000 spettatori pari al 3.6%. Su Rete4 Il Segno della Libellula – Dragonfly totalizza un a.m. di 452.000 spettatori (2.3%). Su La7 L’Aquila e il Leone ottiene 542.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 Un Posto nel Mio Cuore appassiona 163.000 spettatori con lo 0.8%. Sul Nove Faking It – Bugie Criminali sigla 400.000 spettatori con l’1% (replica in seconda serata: 196.000 – 2%).

Access Prime Time, dati del 24 giugno

Su Canale5 Paperissima Sprint è seguita da 1.827.000 spettatori pari all’8.6%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 431.000 spettatori con l’1.9%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.117.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.364.000 spettatori (6%). Su Rete4 Stasera Italia ottiene 593.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Otto e Mezzo raccoglie 1.174.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 Tris per Vincere in replica raduna .000 spettatori con il %. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più è visto da 400.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv Preserale, dati del 24 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.538.000 spettatori pari al 22.9% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.629.000 spettatori pari al 25.9%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.515.000 spettatori (14.5%) mentre Caduta Libera ha convinto 2.226.000 spettatori (16.7%). Su Rai2 NCIS – Los Angeles piace a 355.000 spettatori (2.8%). SWAT raccoglie 562.000 spettatori (3.5%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 381.000 spettatori con il 3.2% e C.S.I. – Scena del Crimine raduna 570.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.534.000 spettatori (16.9%). A seguire Blob segna 914.000 spettatori pari al 5.4% e Viaggio in Italia è visto 962.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 560.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 225.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 259.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 404.000 spettatori (2.8%).