Ascolti tv del 7 febbraio, Bianca Guaccero chiude i battenti e sfida Vanessa Incontrada

Il venerdì sera prima di Sanremo, Bianca Guaccero e Nek hanno condotto su Rai 1 l’ultima puntata di Dalla strada al palco e per la prima volta non hanno dovuto affrontare la concorrenza di Gerry Scotti. Infatti, su Canale 5 è andato in onda Zelig – Il meglio, con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

In attesa di Sanremo 2025, Bianca Guaccero e Nek su Rai 1 hanno chiuso l’edizione di quest’anno Dalla strada al palco che ha avuto un grande successo. L’ultima puntata ha fatto il pieno di ospiti: Luca Argentero, Ema Stockholma e Massimo Lopez. Ad esibirsi con gli artisti di strada anche Katia Ricciarelli, Ron e Big Mama.

Su Canale 5 è andato in onda il meglio di Zelig, con la conduzione della coppia collaudata Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

Su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Farwest. Salvo Sottile ha presentato nuovi documenti sulla morte di Raul Gardini a 32 anni dalla scomparsa. Invece, su Rete 4, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero hanno presentato Quarto Grado, dove si è parlato del caso di Alessia Pifferi, la 37enne condannata all’ergastolo, in primo grado, per l’omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana. La bimba, 18 mesi, è morta di stenti dopo essere stata abbandonata a casa, sola, per sei giorni. Lunedì prossimo inizia il processo d’Appello: la difesa della donna chiede una nuova perizia.

Prima serata, ascolti tv del 7 febbraio

Su Rai1 la finale di Dalla Strada al Palco vinto da Selma Ezzine ha interessato 3.160.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale5 Zelig – Il Meglio di ha conquistato 1.458.000 spettatori con uno share del 10.2%. Su Rai2 Un uomo sopra la legge intrattiene 904.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 Weekend a Taipei incolla davanti al video 1.090.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 FarWest segna 513.000 spettatori e il 3.2%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un ascolto medio di 1.300.000 spettatori (9.3%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 1.039.000 spettatori e il 7.5%. Su Tv8 Cucine da Incubo ottiene 392.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 478.000 spettatori (2.6%).

Access Prime Time, dati del 7 febbraio

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 5.136.000 spettatori (26%), mentre Affari Tuoi raduna 6.081.000 spettatori (29.9%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.536.000 spettatori pari al 12.4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 430.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.259.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.166.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.423.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.000.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 872.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.635.000 spettatori (8%). Su Tv8 Celebrity Chef totalizza 469.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 560.000 spettatori con il 2.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 7 febbraio

