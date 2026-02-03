Ascolti tv del 2 febbraio, Luisa Ranieri contro Vanessa Incontrada. Gerry Scotti vince

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Duccio Giordano Luisa Ranieri in "La Preside"

Luisa Ranieri su Rai 1 con La Preside e Vanessa Incontrada su Canale 5 con Zelig 30 si sono sfidate per l’ultima volta a colpi di share, lunedì 2 febbraio.

Infatti su Rai 1 è andata in onda la puntata conclusiva de La Preside, fiction ispirata alla storia vera di Eugenia Canfora, mentre Vanessa Incontrada e Claudio Bisio su Canale 5 hanno chiuso il sipario su Zelig 30. Vanessa e Luisa si sono contese il podio degli ascolti per una serie di lunedì, ma una sola è sempre stata la vincitrice indiscussa che vuole confermarsi come tale.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 il John Wick 3 – Parabellum e su Rai 3 Lo stato delle cose. Mentre su Italia 1 è stato trasmesso Taken – la vendetta e a Quarta Repubblica su Rete 4 si è parlato degli scontri a Torino dello scorso weekend e del caso Garlasco. Su La7 la puntata de La Torre di Babele era dedicata a Sandro Pertini.

Nell’access prime time Gerry Scotti ci tiene a mantenere il suo primato contro Stefano De Martino.

Prima serata, ascolti tv del 2 febbraio: Luisa Ranieri chiude al 27,3%

Su Rai 1 La Preside incolla al piccolo schermo spettatori pari al 4.633.000 spettatori pari al 27.3% di share dalle 21:50 alle 23:43. Su Canale5 Zelig 30 conquista 2.623.000 spettatori con uno share del 20.6% dalle 21:59 alle 00:59. Su Rai2 John Wick 3 – Parabellum intrattiene 442.000 spettatori pari al 2.4%. Su Italia1 Taken – La vendetta incolla davanti al video 1.014.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.012.000 spettatori (6.6%).

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 700.000 spettatori (5.3%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 825.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 379.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Alive – I Sopravvissuti delle Ande raduna 221.000 spettatori con l’1.5%.

Access Prime Time, dati del 2 febbraio: Gerry Scotti al primo posto

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.299.000 spettatori (21.1%) e Affari Tuoi arriva a 5.261.000 spettatori (24.7%) dalle 20:48 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.157.000 – 20.1%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.367.000 spettatori pari al 25.3% dalle 20:45 alle 21:53.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 418.000 spettatori con l’1.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.190.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.197.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.424.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.145.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 1.000.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.773.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 409.000 spettatori e l’1.9%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 526.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 2 febbraio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.646.000 spettatori pari al 25.3%, mentre L’Eredità coinvolge 4.971.000 spettatori pari al 28.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.942.000 spettatori (14.9%), mentre Caduta Libera convince 2.789.000 spettatori (17.3%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (480.000 – 3.7%) e Il Viaggio della Torcia (328.000 – 2.5%), Road to Milano-Cortina 2026 conquista 266.000 spettatori con l’1.7%, mentre 9-1-1 è seguito da 485.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 497.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 672.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.440.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 1.081.000 spettatori (5.6%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 833.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.001.000 spettatori (5.8%), mentre La Promessa intrattiene 987.000 spettatori (5.1%). Su La7 Ignoto X raduna 231.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 420.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (304.000 – 2.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 713.000 spettatori con il 3.8%.