Affari Tuoi, De Martino avverte il Dottore: “Deve stare attento”. Un “finale adrenalinico”

Una puntata dal "finale adrenalinico" per Irene, protagonista di Affari Tuoi. Il Dottore ha dovuto faticare ma, alla fine, ha avuto la meglio la sua ultima offerta

IPA Stefano De Martino e il Dottore di Affari Tuoi

Ci ha provato fino alla fine a difendere l’ambito bottino, ma all’ultimo si è dovuta “arrendere” all’offerta del Dottore. Non che 80.000 euro siano spiccioli di poco conto. Affari Tuoi ha visto in scena una puntata molto fortunata, con una tripletta inedita di pacchi rossi dal valore alto e una concorrente, Irene, che ha giocato seguendo l’istinto e qualche consiglio direttamente dal mondo onirico. Stefano De Martino ha avvisato sin da subito il Dottore, percependo un’aura positiva attorno alla farmacista marchigiana, in coppia con la sorella Giulia. Una partita dal “finale adrenalinico”.

Irene dalle Marche gioca una partita fortunata

Ha esordito con il pacco numero 1 la bella farmacista marchigiana, presente da ben 33 puntate e finalmente entrata in gioco ad Affari Tuoi. Una lunga permanenza che ha dato i suoi frutti: per Irene e la sorella (e collega) Giulia è stata una partita piuttosto fortunata, complice il “fato” ma anche un intreccio di sogni e consigli che le ha guidate fino alla fine.

Le due farmaciste di Sarnano, in provincia di Macerata, hanno eliminato uno per uno tutti i pacchi blu, con qualche perdita accettabile nel quadro complessivo del gioco. Del resto, qualcosa va sacrificato per un obiettivo più grande.

“Dottore, è un po’ che due sorelle non la vengono a sfidare… lei deve stare attento stasera”, così Stefano De Martino ha apostrofato il temibile deus ex machina che dirige la sequela di offerte e cambi. La primissima offerta da 40.000 euro non è abbastanza per Irene: “Dopo 33 puntate mi piacerebbe giocare e poi il tabellone ancora è buono quindi con fatica…”, rifiuta e prosegue. E fa benissimo.

Irene perde la possibilità di trovare i 200.000 euro, ma non demorde. Rifiuta un’offerta dopo l’altra, realizza una tripletta mai vista prima, eliminando in combo l’invenzione di Herbert Ballerina, Martina e Gennarino. Gioca seguendo il sogno di un cliente, che le aveva svelato che il 6 le avrebbe dato soddisfazioni (e così è stato), poi la decisione improvvisa: scambia il suo pacco con il 14 dell’Emilia-Romagna. E con questo continua a giocare, fino alla fine.

Numeri, sogni e un “finale adrenalinico”

Irene non ha mai creduto nei numeri, ma per i sogni è tutta un’altra storia. Come lo ha definito lo stesso De Martino, il finale di questa partita è stato “adrenalinico” con un’ultimissima scelta tra il pacco 14, nelle mani delle farmaciste marchigiane, e il pacco 1, il primo che era stato loro assegnato e poi abbandonato per un unico, determinante scambio.

Se a guidare le scelte di Irene c’è stato il sogno di un cliente, non è stato da meno quello della madre: “Il 14 è la data di nascita di mia madre e mi ha detto che aveva sognato che mi avrebbe portato tanta fortuna. Non ho numeri fortunati, non credo a queste cose, solo ai sogni… le uniche volte che ho vinto con i numeri è stato quando li ho sognati”, ha spiegato.

E ancora: “L’1 è il giorno che mi hanno chiamato per venire qua, il giorno della mia prima puntata ed è la data di nascita di mio nonno, che è sempre con me. Averlo pescato mi ha messo tanto in difficoltà e secondo me i 300.000 stanno là“. “Non c’è mai stato un finale con una scelta tra 10.000 e 300.000 euro”, ha commentato il conduttore.

Poteva il Dottore restare a guardare? Certo che no: offre 80.000 euro. Una bella cifra che Irene e la sorella Giulia, alla fine, accettano. E meno male: nel loro pacco c’erano 10.000 euro.