Ascolti tv del 19 gennaio, Luisa Ranieri fa tremare Vanessa Incontrada

Luisa Ranieri su Rai 1 è "La Preside" e ancora una volta si scontra con Vanessa Incontrada che insieme a Bisio conduce "Zelig 30" su Canale 5: tutti dati

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Duccio Giordano Luisa Ranieri in "La Preside"

La settimana televisiva si apre lunedì 19 gennaio con la sfida in prima serata tra Luisa Ranieri, protagonista su Rai 1 della fiction La Preside, e Vanessa Incontrada che su Canale 5 ha condotto con Claudio Bisio Zelig 30.

In La Preside, ispirato a una storia vera, abbiamo ritrovato Eugenia che si dedica con energia a recuperare studenti come Marita, costretta in casa dal fidanzato manipolatore, e Mario, vittima di bullismo di genere, sacrificando la sua famiglia, soprattutto il figlio Andrea che cova sempre più risentimento nei confronti della madre.

Invece sul palco di Zelig 30, tra i vari comici, abbiamo ritrovato Geppi Cucciari ed Elio e le Storie tese. Il resto della programmazione ha visto su Rai 2 Pelham 1 2 3 – ostaggi in metropolitana e su Rai 3 Massimo Giletti condurre Lo stato delle cose.

Su Italia 1 è andato in onda John Wick – Capitolo 2 e su Rete 4 a Quarta Repubblica. La7 ha trasmesso La Torre di Babele.

Mentre nell’access prime time lo scontro è sempre tra Stefano De Martino, colpito da un grave lutto, e Gerry Scotti.

Prima serata, ascolti tv del 19 gennaio

Su Rai 1 incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati del 19 gennaio

Su Rai1 Affari tuoi. Su Canale5 La Ruota della Fortuna è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 19 gennaio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 19 gennaio