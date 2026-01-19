La Ruota della Fortuna, Samira Lui incanta in blu: così dimentica il “giorno più triste dell’anno”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Gerry Scotti e Samira Lui tornano anche lunedì 19 gennaio con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna che introduce una novità succulenta nel meccanismo ormai rodato del gioco di Canale 5, molto gradita dai concorrenti. Il game show continua così a rinnovarsi senza perdere la sua anima leggera e l’atmosfera familiare che lo contraddistingue. E se Samira incanta con un abito blu notte trés chic – perfetto per il Blue Monday -, c’è un concorrente che lascia il segno per simpatia…e tanta sfortuna.

Jackpot, come funziona il nuovo round de La ruota della fortuna

Si chiama Jackpot ed è il nuovo round che debutta ufficialmente a La Ruota della Fortuna a partire dalla puntata di lunedì 19 gennaio, prendendo il posto dello storico round del Mistero. Il simbolo scelto è uno dei più evocativi quando si parla di fortuna e risparmi: un maialino, presente in due spicchi della Ruota. Il suo valore iniziale è fissato a 1.000 euro, ma la vera particolarità è che la cifra non resta mai ferma. A ogni giro di Ruota del round Jackpot, infatti, il valore del Maialino cresce in base all’importo indicato dallo spicchio su cui si ferma il concorrente di turno, trasformandosi in una sorta di “salvadanaio” sempre più ricco.

Il meccanismo, quindi, è semplice ma carico di suspense. Se durante il round la Ruota si ferma su uno dei due spicchi con il Maialino, il concorrente può tentare di conquistarlo dando la soluzione corretta del gioco. Ma attenzione: per incassare davvero il Jackpot accumulato non basta prenderlo, bisogna anche vincere l’intera puntata. In caso contrario – ovvero se nessuno finisce sullo spicchio giusto o se chi lo conquista non riesce a portare a casa la serata – il Maialino non si svuota, ma passa indenne alla puntata successiva, pronto a crescere ancora e ancora. Ogni appuntamento diventa così un po’ più imprevedibile…e decisamente più succulento.

I concorrenti e il Blue Monday di Daniele

Gerry Scotti fa il suo ingresso sulle note di It’s not unusual di Tom Jones, Samira Lui affronta la scalinata à la Malgioglio per poi dirigersi al tabellone per “la salita più guardata d’Italia”. Inizia così La Ruota della Fortuna e a girarla ci sono Flavio, campione in carica, Daniele dalla provincia di Cagliari e Paola, in studio con un’amica. Ma se per qualcuno la ruota gira nel verso giusto, per Daniele la puntata si trasforma presto in una lunga salita.

Il concorrente sardo incarna alla perfezione lo spirito del Blue Monday, il giorno più triste dell’anno: gioca subito il jolly quando è ancora a zero e da lì in poi la sfortuna sembra non dargli tregua. Manche perse una dietro l’altra, occasioni mancate e un tabellone che, fino alla fine del gioco, lo vede sempre fermo al palo. Al contrario Flavio macina successi, dimostrando ancora una volta sangue freddo e una solidità da vero veterano del gioco: a fine serata vola a 31.800 euro solo nella puntata, superando quota 100 mila euro complessivi. Non vince la 500, ma c’è ancora tempo.

Samira Lui, l’abito blu notte è un sogno

La showgirl entra in studio con un look che fin da subito cattura lo sguardo e scaccia via la malinconia del “giorno più triste dell’anno”. Quello scelto per la puntata è un abito corto blu notte, fasciato in vita, con una parte superiore che ricorda una camicetta dal colletto abbottonato, ma con un ampio scollo sul décolleté e maniche lunghe in trasparenza. Sul retro, un profondo scollo sulla schiena aggiunge un tocco sorprendente, mentre i polsini si chiudono con un dettaglio gioiello che impreziosisce l’insieme. Tra una manche e l’altra si conferma perfettamente a suo agio anche nei momenti più leggeri e strappa ben più di un sorriso.