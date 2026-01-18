Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Samira Lui invitata da Gerry Scotti: nuovo programma

L’appuntamento della domenica con La Ruota della Fortuna è decisamente particolare per Gerry Scotti da un po’ di tempo a questa parte. Questo giorno della settimana evidenzia infatti l’enorme fiducia che Pier Silvio Berlusconi ripone in lui.

Al termine di questo game show, infatti, inizia Chi vuol essere milionario, condotto dall’amatissimo veterano di Mediaset. Si può dire, dunque, che sia una lunga prima serata in compagnia di Scotti, che lo ricorda prima di introdurre la sempre splendida Samira Lui.

Samira Lui a Chi vuol essere milionario

Dopo aver ricordato l’appuntamento con Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti si prende un po’ di tempo per chiacchierare ancora con Samira Lui. Fa tutto parte della lunga anteprima che è utile ad attirare pubblico.

Ricorda alla collega che non è ancora passata dall’altro studio a trovarlo. Scatta così un invito ufficiale, ovviamente concordato che evidenzia quanto la rete voglia puntare su di lei, amatissima da diverse generazioni.

“Ti mettiamo tra il pubblico. Sarai un nuovo aiuto. Se ti va, volentieri”. Scotti però non si limita a questa porta aperta. Scende nei dettagli e, con la naturalezza che lo contraddistingue, si lascia andare a un commento che è un po’ una presa in giro. Tra i due però c’è abbastanza confidenza da risolvere il tutto con dei gran sorrisi.

“Se dovessi fare una versione Vip, che solitamente sono i più somari, potrei invitare un po’ di amici”.

Il look di Samira Lui

Accompagnata come sempre dai Fortuna Five, Samira discende le scale e raggiunge Gerry Scotti al centro dello studio. Balla, in parte canticchia e poi si lascia ammirare. Piccola gag con il conduttore, che esordisce così: “E come faccio a non vederla. Nella sua semplicità, è bellissima”. Nota poi il gran fiocco nero che porta all’altezza dello sterno: “L’ultima volta che ne ho avuto uno così, ero in quinta elementare”.

Ma scendiamo nel dettaglio dell’outfit di Samira Lui. Ha conquistato ancora una volta la scena con un mini dress nero (l’ennesimo) dal taglio sartoriale, aderente ma non eccessivo. Un capo che valorizza le sue forme con naturalezza, attirando lo sguardo sul grande fiocco centrale sul décolleté. Un dettaglio che addolcisce la linea decisa del vestito, aggiungendo un diverso gusto a un outfit molto contemporaneo.

Le spalline sono sottili e mettono in risalto clavicole e spalle, mentre la scollatura a cuore incornicia con femminilità e misura. Il tutto abbinato a sandali neri dal tacco vertiginoso, che slanciano la figura e rendono l’insieme perfetto per uno show tanto seguito.

A completare il look, capelli portati in una nuvola di ricci voluminosi, luminosi e ben definiti. Un ritorno al classico per lei, che nei giorni scorsi s’era mostrata con una chioma liscia per La Ruota dei Campioni.

