Ascolti tv dell’11 gennaio, Chi vuol essere milionario non ha rivali

Una serata ricca per il pubblico quella di domenica 11 gennaio, con tante proposte sulle varie reti televisive. Mentre nell’access prime time continua la guerra tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna, nella prima serata a farla da padrone è Gerry Scotti, che con Chi vuol essere milionario su Canale5 si conferma il volto di punta di Mediaset.

Ma sono tanti i programmi tra cui scegliere in questa fredda domenica sera di gennaio: su Rai1 era in programma la fiction Prima di noi, mentre su Rai2 andava in onda Il principe di Roma, commedia con Marco Giallini e Giulia Bevilacqua. Su Rai3, come ogni domenica, l’appuntamento era con le inchieste di Report, condotto da Sigfrido Ranucci, mentre su Rete4 Mario Giordano era al timone del talk show Fuori dal coro. Infine, su Italia1 appuntamento imperdibile con Le Iene. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti tv dell’11 gennaio? Ecco tutti i dati.

Ascolti tv dell’11 gennaio: Gerry Scotti batte tutti

Nella serata di ieri, domenica 11 gennaio, su Rai1 Prima di Noi ha interessato 2.257.000 spettatori pari al 14% di share dalle 21:48 alle 23:42. Su Canale5 la puntata di Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha conquistato 2.285.000 spettatori con uno share del 18% dalle 22:01 alle 00:49.

Su Rai2 Il principe di Roma intrattiene 625.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.286.000 spettatori con il 10.9%. Su Rai3, dopo Report Lab e la presentazione (1.190.000 – 5.9%), Report segna 1.341.000 spettatori pari al 7.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 714.000 spettatori (5.7%).

Su La7 Entrapment raggiunge 442.000 spettatori e il 2.5%. Su Tv8 Quel piccolo grande miracolo di Natale ottiene 524.000 spettatori con il 3%. Sul Nove Che Tempo Che Fa – Best Of raduna 371.000 spettatori con il 3.2%.

Access Prime Time, i dati dell’11 gennaio

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi arriva a 5.007.000 spettatori (24.9%) dalle 20:46 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.281.000 – 21.5%), l’appuntamento con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna raccoglie 5.033.000 spettatori pari al 25.2% dalle 20:49 alle 21:57.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.006.000 spettatori (5%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 855.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 717.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.088.000 spettatori (5.4%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 632.000 spettatori e il 3.2%. Sul Nove Little Big Italy sigla 479.000 spettatori con il 2.4%.

Preserale, i dati dell’11 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.778.000 spettatori pari al 23.6%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.736.000 spettatori pari al 25.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.029.000 spettatori (13.6%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.924.000 spettatori (16.8%).

Su Rai2, dopo TG2 Dossier (275.000 – 1.9%), 9-1-1: Lone Star segna 349.000 spettatori con il 2.1% e 9-1-1 516.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 657.000 spettatori (4.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 592.000 spettatori (3.2%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.400.000 spettatori (12.9%). A seguire Blob segna 788.000 spettatori (4%). Su Rete4 La Promessa interessa 1.039.000 spettatori (5.4%). Su La7 La neve nel cuore arriva a 210.000 spettatori e l’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 389.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 405.000 spettatori pari al 2.4%.

