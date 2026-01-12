Chi vuol essere milionario, pagelle 11 gennaio: Gerry conquista (9), arriva la Riserva (6)

A Chi vuol essere milionario - Il Torneo arriva il colpo di scena della riserva e Gerry Scotti è sempre impeccabile.

IPA Gerry Scotti

La puntata dell’11 gennaio di Chi vuol essere milionario – Il torneo, sorprende con scalate al milione appassionanti e giocatori capaci di attirare l’attenzione. Gerry Scotti, ancora una volta, è in grado di rendere il programma appassionante, mettendosi nei panni dei concorrenti e vivendo con loro le emozioni forti di questo gioco.

Anche in questa puntata non è mancata la professionalità del conduttore, accompagnata da concorrenti selezionati con cura e capaci non solo di rendere il gioco appassionante, ma anche di mostrare personalità interessanti.

Riccardo, Il Professore gentile. Voto: 7

A inaugurare la scalata al milione è Riccardo da Palermo, giovanissimo professore che lavora in una scuola di Torino dove insegna italiano. Riccardo diverte Gerry Scotti, raccontando alcuni aneddoti della sua vita da professore, scambiato per uno studente per via della sua giovane età.

Riccardo sorprende con la sua bravura e il talento, arrivando sino a 100mila euro. A farlo cadere però è una domanda sugli 883 e le canzoni Come mai e Una canzone d’amore. Il concorrente infatti non sa che i brani erano stati scritti inizialmente per Massimo Ranieri.

Giovanni e l’errore fatale. Voto: 5

A sedersi per secondo sullo sgabello di fronte a Gerry Scotti è Giovanni da Napoli. Di professione fa il dirigente nel campo di ingegneria informatica e si divide fra Napoli e Londra, studiando soluzioni con l’intelligenza artificiale per ottimizzare i trasporti. Forse per colpa dell’emozione o forse a causa della sfortuna, Giovanni cade alla terza domanda, dando la risposta errata su un quesito riguardante il tennista Federer.

La sorpresa di Nicolò, la riserva. Voto: 6

Il meccanismo del gioco prevede che se un giocatore sbaglia, uscendo dal gioco, entro la terza domanda, può entrare in gioco la riserva. Ed è così che Nicolò si siede sullo sgabello del Milionario, rispondendo alle domande per conquistare la classifica e aggiudicarsi il montepremi. Nicolò la riserva rappresenta una grande novità, capace di rendere ancora più appassionante questa puntata, ma anche lui cade sulle prime domande, sbagliando un quesito su James Bond.

L’eleganza di Andrea, primo in classifica. Voto: 6

L’ultimo a salire sullo sgabello per effettuare la scalata è Andrea che lavora con ragazzi giovanissimi appassionati di calcio e adora leggere quotidiani. In studio è arrivato con la sua compagna a cui è legato da ben 15 anni. Arrivato primo in classifica durante la prima fase del gioco, Andrea ha mostrato da subito grande eleganza e pacatezza, ma anche la volontà di portare a casa un ottimo risultato.

Un format che conquista e non delude. Voto: 8

Con Chi vuol essere milionario – Il Torneo il celebre quiz show di Canale 5 ha introdotto un meccanismo completamente nuovo che rende il gioco ancora più avvincente, strategico e coinvolgente. La novità principale è proprio il formato a torneo che porta una nuova tensione e una dose extra di competizione. I concorrenti non si sfidano più solo per raggiungere il milione di euro, ma devono confrontarsi anche con il tempo e con la loro abilità nel rispondere rapidamente alle domande, aggiungendo un elemento di adrenalina fin dai primi minuti.

Nella fase iniziale infatti i partecipanti affrontano domande a tempo, con un limite di 15 secondi per rispondere a ciascuna di esse. Un meccanismo che richiede prontezza mentale e sangue freddo sotto pressione. Ogni risposta corretta non solo aumenta il punteggio, ma avvicina i concorrenti alla possibilità di accedere alla fase successiva, mentre ogni errore diventa subito un piccolo brivido che tiene alta la tensione.

Solo i tre migliori giocatori, quelli che uniscono rapidità e preparazione, passano alla seconda fase, dove la scalata verso il milione diventa ancora più emozionante. Qui entrano in gioco le strategie. I concorrenti possono fissare livelli di sicurezza paracadute, proteggendo così le vincite accumulate fino a quel momento e giocando con maggiore astuzia. Questo meccanismo aggiunge un livello di tattica fino ad oggi inedito, trasformando il quiz in una sfida non solo di conoscenza, ma anche di coraggio e capacità decisionale. Ogni domanda diventa un momento di suspense e il pubblico a casa viene coinvolto, tifando per il concorrente preferito e vivendo in diretta ogni colpo di scena.

Oltre al lato strategico il torneo valorizza la preparazione culturale, mettendo alla prova i concorrenti su argomenti sempre più vari e stimolanti. La combinazione tra conoscenza, rapidità e tattica rende il gioco più dinamico e imprevedibile, mentre la conduzione carismatica di Gerry Scotti aggiunge calore e intrattenimento, trasformando ogni puntata in uno spettacolo completo che diverte, emoziona e tiene gli spettatori incollati allo schermo fino all’ultima domanda. In questo nuovo formato, Chi vuol essere milionario non è più solo un quiz, ma un vero e proprio torneo di intelligenza, strategia e adrenalina, capace di sorprendere e coinvolgere in ogni istante della partita.

Gerry Scotti, la vera forza del programma. Voto: 9

La vera forza di Chi vuol essere milionario – Il Torneo risiede soprattutto nell’abilità di Gerry Scotti nel condurre il gioco. Con il suo carisma naturale e la capacità di mettere i concorrenti a proprio agio, Gerry trasforma ogni puntata in un’esperienza unica, creando un equilibrio perfetto fra suspense e leggerezza. Sa modulare la tensione nei momenti cruciali, rendendo ogni risposta decisiva un vero e proprio colpo di scena, e allo stesso tempo riesce a strappare sorrisi e commenti spiritosi che alleggeriscono l’atmosfera senza sminuire la sfida.

La sua empatia con i partecipanti fa sì che il pubblico a casa possa immedesimarsi e tifare con emozione, mentre la sua padronanza del ritmo televisivo mantiene alta l’attenzione dall’inizio alla fine. Grazie alla sua conduzione il torneo non è solo una competizione di intelligenza e strategia, ma anche uno spettacolo coinvolgente e appassionante, dove cultura, adrenalina e intrattenimento si fondono alla perfezione.

