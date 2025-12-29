Chi vuol essere milionario, pagelle 28 dicembre: Gerry è imbattibile (9), Costanza rischia e vince (7)

Colpi di scena, tensione e tanta cultura: la puntata del 28 dicembre di Chi vuol essere milionario - Il Torneo è stato ancora più coinvolgente e unico.

Chi vuol essere milionario – Il Torneo torna a regalare forti emozioni e una scalata verso il milione mozzafiato, una domanda dopo l’altra. Gerry Scotti, dopo il successo de La Ruota della Fortuna, ha riportato sul piccolo schermo un format molto amato, ma in versione rivisitata, conquistando il pubblico.

Il format si conferma una garanzia. Voto: 9

Chi vuol essere milionario – Il Torneo ha portato una ventata di novità nel celebre quiz, pur mantenendo intatto il fascino del format classico. In questa versione infatti i concorrenti non si sfidano più singolarmente, ma partecipano a una vera e propria competizione strutturata ad eliminazione diretta, in cui ogni risposta corretta diventa fondamentale per avanzare e accumulare punti preziosi. Questo meccanismo aggiunge una dimensione strategica inedita. Non basta avere una preparazione impeccabile, ma è necessario anche saper gestire la pressione del confronto diretto con gli altri concorrenti, l’ansia crescente di ogni manche e le scelte tattiche che possono cambiare le sorti della partita.

Il risultato? Un format che conquista e che tiene i telespettatori incollati allo schermo. Le puntate del torneo sono più dinamiche e avvincenti, con un ritmo serrato che alterna momenti di tensione e colpi di scena. I concorrenti si sfidano a colpi di cultura generale con la possibilità di accumulare punti e avanzare di turno fino alla manche finale, dove ogni errore può essere decisivo. Questo nuovo format offre un maggiore coinvolgimento per il pubblico a casa e gli spettatori possono seguire l’evolversi della competizione, tifare per i loro concorrenti preferiti e vivere con intensità ogni risposta, condividendo la suspense fino all’ultimo quesito.

Chi vuol essere milionario – Il Torneo dunque non solo rinnova il quiz storico, ma dimostra anche la capacità del programma di innovarsi senza perdere la propria identità. La combinazione di competizione diretta, strategie di gioco e tensione crescente rende la visione più emozionante, confermando il successo intramontabile del format. In questo modo il programma continua a conquistare pubblico di tutte le età, consolidando la sua posizione di cult del prime time italiano e dimostrando che anche dopo anni riesce a sorprendere e appassionare come il primo giorno.

Gerry Scotti pilastro del programma. Voto: 9

La bravura di Gerry Scotti come conduttore di Chi vuol essere milionario – Il Torneo merita senza dubbio un voto pieno. Con la sua esperienza decennale infatti Gerry riesce a trasformare ogni puntata in un momento di grande intrattenimento, creando un equilibrio perfetto tra tensione, ironia ed empatia verso i concorrenti. La sua capacità di raccontare il gioco e di anticipare le reazioni dei partecipanti permette di costruire momenti di suspense autentici, senza forzature, e allo stesso tempo di regalare leggerezza quando la pressione diventa eccessiva.

Gerry sa come mettere a proprio agio chi si siede sulla famosa poltrona, incoraggiando con parole rassicuranti e gesti spontanei, celebrando i successi e confortando nei momenti più delicati. La sua conduzione non è mai invasiva, ma sempre presente. Accompagna il gioco con eleganza, guidando il pubblico attraverso le fasi più complesse delle domande e rende la suspense parte integrante dello spettacolo. Grazie a questo equilibrio tra professionalità e naturalezza, Gerry Scotti riesce a coinvolgere anche chi guarda da casa, facendo sentire lo spettatore parte della partita.

Costanza rischia e vince. Voto: 7

Costanza è la prima concorrente a sedersi sul temutissimo sgabello per realizzare la sua scalata verso il miliardo. Originaria di Subiaco, racconta a Gerry Scotti di aver scelto di partecipare ai provini della trasmissione per rendere omaggio al suo papà. “Io e mio padre seguivamo sempre Il Milionario e ogni volta lui mi suggeriva di partecipare, poi però non ho mai fatto nulla”.

La situazione è cambiata quando Costanza ha perso suo padre e poco dopo in televisione ha letto un messaggio in cui si cercavano nuovi concorrenti per la nuova edizione di Chi vuol essere milionario. “Ho deciso di farlo e provarci”, ha spiegato. Costanza ha condotto la sua partita con grande garbo, dimostrando intelligenza e cultura.

Ha affrontato ogni domanda in modo originale, regalando al pubblico spiegazioni interessanti e dettagli particolari. Dopo aver tentennato nella domanda numero 4, dove ha scelto di usare l’aiuto 50:50, Costanza ha continuato dritta per la sua strada, sino ad arrivare alla domanda da 100mila euro.

Il quesito sul detto “mostrare la corda” l’ha messa in difficoltà, spingendola a chiedere l’aiuto dell’amico Simone, arrivato in studio insieme a lei. Una scelta che le ha consentito di continuare la sua scalata. Costanza ha infatti risposto in modo esatto ad una domanda difficilissima, conservando il preziosissimo switch. Arrivata alla domanda da 150mila euro, la concorrente però è stata messa di fronte ad un bivio.

Prima è stata costretta ad usare lo switch, poi si è trovata a dover rispondere ad una domanda che riguardava il naufragio del Titanic e la presenza a bordo di binocoli. Costanza ha rischiato, scegliendo di rispondere comunque, ma la sua scalata si è interrotta, facendola sedere in studio con un montepremi di 100mila euro.

Matteo diverte, ma perde subito. Voto: 6

Matteo da Brescia si è seduto per secondo sulla poltrona di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Appassionato di corsa, Matteo ha vissuto con grande grinta la scalata verso il milione e ha sorpreso tutti, portando in studio il suocero. Sempre pronto alla battuta e a scherzare con Gerry Scotti, Matteo è stato fra i concorrenti più vivaci e simpatici della serata.

Una domanda dopo l’altra ha realizzato una scalata interessante e veloce. L’errore però era dietro l’angolo e la quarta domanda è stata fatale per Matteo. Il concorrente ha risposto in fretta ad una domanda sullo spazio, ma forse la troppa fretta gli ha impedito di vincere. Ha così abbandonato il gioco con soli 3mila euro, conquistati nella fase iniziale del quiz.

