Chi vuol essere milionario non va in onda domenica 22 febbraio, stop per Gerry Scotti

Per i milioni di spettatori che ogni domenica sera si sintonizzano su Canale5 per sfidare la sorte e la logica insieme ai concorrenti di Gerry Scotti, la notizia è di quelle che lasciano l’amaro in bocca: Chi vuol essere milionario? – Il Torneo non andrà in onda domenica 22 febbraio. Lo storico quiz, tornato recentemente a splendere nei palinsesti Mediaset con ottimi ascolti, si prende una pausa forzata, lasciando la poltrona più famosa della TV momentaneamente vuota.

Il motivo dello stop, una scelta strategica

Nessun problema personale per lo “zio Gerry” nazionale: le ragioni di questo stop sono esclusivamente di natura editoriale e strategica. Il 22 febbraio 2026 non è infatti una data qualunque per l’Italia: è il giorno della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

Un evento di portata mondiale che attirerà inevitabilmente l’attenzione di una vastissima fetta di pubblico su Rai2, creando una concorrenza televisiva quasi impossibile da scalfire. Mediaset ha quindi deciso di preservare il suo programma di punta, evitando di “bruciare” una puntata del torneo in una serata così affollata di telespettatori sintonizzati sui canali Rai per salutare i giochi olimpici.

Cosa vedremo al posto del Milionario

Al posto delle domande da scalata verso il Milione, Canale 5 proporrà una serata all’insegna della fiction. Il palinsesto ufficiale prevede infatti la messa in onda del film in prima visione Io sono Farah, la cui programmazione inizierà intorno alle 22:00, subito dopo l’appuntamento quotidiano con La Ruota della Fortuna.

Questa mossa permette alla rete ammiraglia Mediaset di offrire un’alternativa valida a chi non è interessato allo sport, senza però rischiare di perdere i preziosi punti di share di Gerry Scotti, che nel 2025 e in questo inizio di 2026 ha confermato di essere il vero “Re dei quiz”, una vera calamita di pubblico trasversale e affezionato.

Quando tornerà Gerry Scotti

Niente paura, dunque: non si tratta di una chiusura definitiva né di un addio. Il “ritiro” di Gerry Scotti, di cui spesso si scherza tra i corridoi di Cologno Monzese, può ancora attendere. Lo stop è limitato a questa sola domenica di celebrazioni olimpiche.

Un successo dopo l’altro, comunque, per il conduttore pavese che ha riportato al successo un format storico come La Ruota della Fortuna. Il Milionario era invece già suo e ce ne siamo praticamente resi conto subito: non c’è stato bisogno di troppe puntate per riprendere il ritmo della corsa, anche se la nuova concezione del programma è diversa rispetto al passato. La formula del Torneo sta comunque funzionando e il pubblico non manca. Per questo, Mediaset aveva già deciso di prolungare il presidio dello show ben oltre quello che aveva preventivato. In queste settimane, sono state tante le emozioni e pure un milione vinto: Gerry Scotti è ormai inarrestabile. “Un conduttore mitico”, così l’ha definito Maria De Filippi nel corso della sua ultima ospitata a C’è posta per te, dov’è stato il “regalo” di uno degli ospiti.

Il conduttore pavese tornerà regolarmente al comando della “scalata” a partire dalla domenica successiva, riportando nelle case degli italiani la suspense, l’emozione e quella domanda rituale che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo sognato di sentire: “La accendiamo?”.