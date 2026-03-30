Chi vuol essere milionario chiude, perché e quando torna in onda

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IPA Gerry Scotti

Cala il sipario sullo studio di Chi vuol essere milionario. Dopo una lunghissima serie di episodi che hanno appassionato il pubblico domenicale di Canale5, Gerry Scotti ha annunciato che quella del 29 marzo sarebbe stata l’ultima puntata di questa serie. Ma quando torna in onda? Il conduttore non ha fornito una data precisa ma è certo che ci rivedremo presto, già dalla prossima stagione, tant’è che i casting per i nuovi concorrenti sono già in corso.

Quando torna Chi vuol essere milionario

Il quiz dei record chiude i battenti, ma il pubblico può tirare un sospiro di sollievo: non si tratta di una cancellazione definitiva, bensì di una pausa che era già in programma. È stato lo stesso Gerry Scotti, il volto storico e l’anima del programma, ad annunciare che la trasmissione si ferma per ricaricare le pile. Con il calore che conosciamo da sempre, “Zio Gerry” ha voluto ringraziare il suo pubblico per la straordinaria fedeltà dimostrata ancora una volta. Nonostante il passare degli anni e l’evoluzione dei gusti televisivi, il format mantiene intatto il suo fascino magnetico, che ancora incolla davanti allo schermo intere generazioni, dai nonni ai nipoti.

Le ragioni della chiusura stagionale sono legate alla naturale programmazione dei palinsesti, che prevede l’alternanza di diversi format per mantenere sempre alta l’attenzione dei telespettatori. Ma, dietro le quinte, non sono mancate le riflessioni.

La polemica sugli orari

Gerry Scotti non ha mai nascosto una certa insofferenza per la gestione della messa in onda. Da sempre paladino del “buon senso” televisivo, il conduttore è tornato a far sentire la sua voce riguardo agli orari di inizio e, soprattutto, di fine dei programmi in prima serata. In un momento in cui le trasmissioni tendono a dilatarsi fino a notte fonda per giocarsi l’ultimo punto di share, Scotti ha espresso più volte la sua perplessità.

Per un programma che richiede concentrazione e partecipazione attiva come il Milionario, finire troppo tardi rischia di penalizzare proprio quella fascia di pubblico che il mattino seguente deve svegliarsi presto per andare a scuola o al lavoro. Questa vena polemica, espressa sempre con il solito garbo ma estrema fermezza, sottolinea l’attenzione di Gerry verso il “suo” popolo, difendendo il diritto a una televisione di qualità che rispetti i ritmi della vita reale.

La prossima stagione già in produzione

La domanda che tutti si pongono ora è: quando potremo rivedere la mitica sedia accendersi di nuovo? La buona notizia è che il ritorno è già confermato. Il programma tornerà a trovarci nel corso della prossima stagione televisiva. Gli autori sono già al lavoro per scovare nuovi concorrenti coraggiosi, pronti a sfidare la sorte e le proprie conoscenze per raggiungere la vetta più alta.

Nel frattempo, ci resta il ricordo di una stagione ricca di emozioni e un nuovo format che ha cambiato le regole del gioco, di risposte esatte date dal divano di casa e di quella complicità unica che Gerry Scotti riesce a creare con chiunque si sieda di fronte a lui. Il “Milionario” va in vacanza, ma la poltrona più famosa d’Italia non rimarrà vuota a lungo.