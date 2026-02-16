Ascolti tv del 15 febbraio, Cuori contro Chi vuol essere milionario: la sfida è aperta

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Una sfida quantomai avvincente quella di domenica 15 febbraio. Del resto il palinsesto televisivo, soprattutto nel weekend, si fa vivace. A sfidarsi direttamente, in prima serata, ci sono infatti due programmi diversi ma che appassionano il pubblico. Da un lato c’è la fiction di Rai1 Cuori 3, con Pilar Fogliati e Matteo Martari, che sta appassionando gli spettatori puntata dopo puntata con le sue atmosfere anni Settanta.

Dall’altro troviamo invece un inossidabile Gerry Scotti con il suo Chi vuol essere milionario – Il Torneo, lo show di Canale5 che da qualche settimana, in una versione rinnovata, continua a tenere incollato il pubblico alla tv. Nel frattempo su Rai2 andavano in onda le gare in diretta delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, mentre su Rai3 Riccardo Iacona conduceva una nuova puntata di Presa Diretta. Mario Giordano è tornato con l’appuntamento fisso con il talk show Fuori dal coro, e Italia1 proponeva le inchieste de Le Iene. Chi avrà vinto la gara degli ascolti tv? Ecco i dati del 15 febbraio.

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 15 febbraio