Ascolti tv 15 marzo, è la serata di Imma Tataranni. Gerry Scotti in picchiata

Torna "Chi vuol essere milionario - Il Torneo" e sfida la seconda puntata di "Imma Tataranni - Sostituto procuratore 5". Chi ha vinto la serata degli ascolti tv

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IPA Gerry Scotti

La domenica televisiva del 15 marzo 2026 si è chiusa all’insegna di una frammentazione del pubblico sempre più marcata, con proposte che hanno intercettato nicchie fedelissime e grandi eventi di forte impatto. In attesa dei dati definitivi, il quadro della serata riflette una sfida a distanza tra la serialità “corazzata” di Rai1 e l’intrattenimento di qualità che ormai ha trovato nel Nove la sua nuova casa.

Il prime time ha visto il ritorno dell’indomabile Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5. La fiction con Vanessa Scalera si conferma il porto sicuro della rete ammiraglia Rai. Su Canale5, la risposta è stata affidata alla tensione celebrativa di Chi vuol essere milionario – Il Torneo, con un Gerry Scotti inossidabile che cerca di tenere testa alla concorrenza puntando sull’effetto nostalgia e sulla competizione tra i concorrenti migliori.

Ma la vera notizia della serata è il volo pindarico di Che Tempo Che Fa sul Nove. Fabio Fazio ha messo a segno una puntata evento (con ospiti del calibro di Bebe Vio, Carlo Verdone e il trionfatore di Sanremo Sal Da Vinci) che ha portato il talk a sfiorare vette record, confermandosi come terzo polo imprescindibile della domenica. Rai2 ha celebrato i valori dello sport con la Cerimonia di Chiusura delle Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, un evento che, oltre al valore simbolico, ha attirato un pubblico attento e partecipe.

A completare il quadro, l’approfondimento giornalistico di Presadiretta su Rai 3, l’irriverenza di Inside (Le Iene) su Italia1 e le inchieste sempre accese di Fuori dal Coro su Rete4.

Non è stata da meno la battaglia in Access Prime Time, dove la sfida dei pacchi di Stefano De Martino con Affari Tuoi e il giro di ruota di Gerry Scotti con La ruota della fortuna continuano a giocarsi lo scettro del segmento più pregiato della giornata a colpi di decimali.

Prima serata, ascolti tv del 15 marzo

Il verdetto dell’Auditel vede trionfare Rai1 con la quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, che domina la serata grazie a 4.073.000 spettatori e uno share del 23.8%. Segue su Canale5 il ritorno di Gerry Scotti con Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo, che ha appassionato 1.679.000 spettatori pari al 13.6%.

Spostandoci sul Nove, Fabio Fazio ottiene ottimi riscontri con Che Tempo Che Fa: dopo una presentazione seguita da 1.283.000 persone (6.4%), il programma principale raduna 1.454.000 spettatori (8.2%), mentre il segmento Il Tavolo ne trattiene 765.000 (7.9%) e la chiusura L’Importante è Finire sigla il 6.9% con 232.000 spettatori.

Per quanto riguarda l’approfondimento, su Italia1 lo speciale Le Iene presentano: Inside incolla allo schermo 910.000 spettatori (7.8%), preceduto da un’anteprima da 1.120.000 (5.6%). Su Rai3, dopo il prologo Presadiretta Open (880.000 – 4.4%), l’appuntamento con Presadiretta convince 962.000 spettatori (5.3%), scendendo a 495.000 e il 3.3% nel segmento finale Presadiretta Più. Rete4 risponde con Fuori dal Coro: dopo l’introduzione (670.000 – 3.3%), Mario Giordano totalizza 632.000 spettatori con il 5%.

Infine, la Cerimonia di Chiusura delle Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 su Rai2 intrattiene 640.000 appassionati (3.3%), mentre su La7 l’inchiesta Il caso Epstein – Il racconto continua raggiunge 398.000 spettatori (2.2%). Chiudono i canali del digitale terrestre con il film Men in Black: International su Tv8, che ottiene 241.000 spettatori pari all’1.5%.

Access Prime Time, dati del 15 marzo

La competizione si è accesa già nel segmento dell’access prime time, dove la sfida tra i “pesi massimi” della televisione italiana ha regalato numeri da capogiro. Su Rai1, dopo un’introduzione di cinque minuti seguita da 3.972.000 persone (20%), Affari Tuoi ha dominato la fascia oraria tra le 20:44 e le 21:30, tenendo incollati 4.865.000 spettatori, pari a uno share del 24.1%. Risposta fortissima da parte di Canale5: il prologo Gira La Ruota della Fortuna di 7 minuti (3.800.000 – 18.9%) ha fatto da apripista a La Ruota della Fortuna, che dalle 20:52 alle 21:56 ha raccolto ben 4.635.000 spettatori con il 23% di share.

Sulle altre reti, Italia1 ha puntato sul sicuro con l’azione di N.C.I.S. – Unità Anticrimine, capace di radunare 1.074.000 spettatori (5.4%). Su Rete4, l’appuntamento con 4 di Sera Weekend ha convinto 963.000 spettatori (4.8%) nella prima parte, mantenendone 717.000 (3.6%) nella seconda.

Per quanto riguarda l’approfondimento politico su La7, In Onda ha interessato 773.000 spettatori (3.8%) nella prima fase, seguiti dai 569.000 (2.8%) del blocco intitolato In Onda Prima Serata. Infine, su Tv8, Alessandro Borghese con il suo 4 Ristoranti ha raggiunto 519.000 spettatori, siglando uno share del 2.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 15 marzo

Il clima si è scaldato già nel tardo pomeriggio con la consueta e accesissima sfida tra i quiz della tv generalista. Su Rai1 domina la scena L’Eredità: il segmento L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.455.000 spettatori (22.4%), mentre la partita vera e propria de L’Eredità coinvolge 4.518.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5 risponde Max Giusti con Caduta Libera – Inizia la Sfida, che intrattiene 1.925.000 spettatori (13.6%), salendo poi a 2.569.000 (15.1%) nel blocco principale di Caduta Libera.

Per quanto riguarda l’informazione e i magazine di approfondimento, su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.269.000 spettatori (12.5%), seguiti dallo storico appuntamento con Blob a quota 772.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 prosegue il successo della soap La Promessa, che interessa 946.000 spettatori (4.9%), mentre su Italia1 lo Studio Aperto Mag sigla 577.000 spettatori (3.7%) facendo da traino a C.S.I. – Scena del Crimine, seguito da 634.000 persone (3.4%).

Sulle altre reti, Rai2 propone, dopo il TG2 Dossier (216.000 – 1.7%), la serialità d’azione americana: 9-1-1: Lone Star segna 316.000 spettatori (2%) e 9-1-1 sale a 493.000 spettatori (2.7%). Sul Nove, dopo il passaggio di Little Big Italy (509.000 – 3.6%), l’anteprima Che Tempo Che Farà è la scelta di 572.000 spettatori pari al 3.1%. Infine, su Tv8 la cucina di MasterChef conquista 461.000 spettatori (2.8%), mentre su La7 le pillole storiche di Barbero Risponde siglano 169.000 spettatori pari all’1%.