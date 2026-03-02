Ascolti tv del 1° marzo, torna Chi vuol essere milionario e sfida Franco Battiato

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Gerry Scotti

La domenica sera televisiva del 1° marzo 2026 si è trasformata in un insolito ring dove la poesia mistica di Franco Battiato ha incrociato i guantoni con la tensione algida del quiz più famoso del mondo. Su Rai1, il biopic Il lungo viaggio ha celebrato il genio di Milo, conquistando la vetta degli ascolti, ma l’attenzione mediatica era tutta per il ritorno di Gerry Scotti su Canale 5 con Chi vuol essere milionario – Il Torneo.

Dopo una pausa strategica per evitare i grandi eventi di febbraio, lo “Zio Gerry” è tornato a sedersi sulla poltrona più rovente della TV, confermando quel legame indissolubile con il pubblico che dura ormai da un quarto di secolo. Eppure, nonostante l’affetto immutato per il conduttore, non sono mancate le note dolenti. Al centro del dibattito, una polemica velata – ma neanche troppo – che corre veloce sui social e tra i corridoi di Cologno Monzese: l’orario d’inizio.

Con un access prime time che si dilata a dismisura, la prima domanda del Milionario è scoccata ormai a ridosso delle 21:40, se non oltre. Una scelta di palinsesto che, se da un lato punta a massimizzare lo share nel “minuto d’oro”, dall’altro rischia di sfiancare lo spettatore fedele. Iniziare un gioco basato sulla concentrazione e sui tempi lunghi quando la serata è già inoltrata è un azzardo: il rischio è che l’emozione della scalata al milione debba fare i conti con un telecomando troppo tentato dal cuscino. Gerry tiene botta con la consueta maestria, ma la sfida contro il “maestro” Battiato è stata vinta solo a metà: il pubblico ha risposto presente, ma la pazienza per la “prima serata che non inizia mai” sembra essere arrivata al limite di rottura.

Sulle altre reti, la sfida si è ripetuta tra Presadiretta su Rai3 con la conduzione di Riccardo Iacona e Le Iene su Italia1. Su Rai1 abbiamo invece visto Una commedia Pericolosa mentre su Rete4 ampio spazio è stato concesso all’informazione con Fuori dal Coro di Mario Giordano. Sul Nove, come ogni domenica, abbiamo visto Che tempo che fa.

Prima serata, ascolti tv del 1° marzo

La serata televisiva del 1° marzo ha visto Rai1 dominare il prime time grazie al tributo Franco Battiato – Il lungo viaggio, capace di appassionare 2.961.000 spettatori pari al 18.8% di share, superando nettamente il debutto su Canale5 di Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo, che si è fermato a 1.781.000 spettatori con uno share del 14.3%. Ottime performance per il Nove, dove Che Tempo Che Fa, preceduto dalla consueta lunga presentazione, ha radunato 1.609.000 spettatori con il 9%, mantenendo poi l’attenzione di 920.000 fedelissimi (8.5%) durante il segmento Il Tavolo. Su Italia1, Le Iene hanno confermato il loro seguito incollando davanti al video 1.237.000 spettatori con il 9.7%, mentre la proposta di Rai2, Una commedia pericolosa, ha intrattenuto 811.000 spettatori pari al 4.6%.

Per quanto riguarda l’approfondimento giornalistico, dopo i segmenti iniziali di Presadiretta Open e la relativa presentazione, il programma di Rai3, Presadiretta, ha segnato 842.000 spettatori pari al 4.7% di share, tallonato su Rete4 da Fuori dal Coro che ha totalizzato 663.000 spettatori con il 5.2%. Infine, nella parte bassa della classifica, La7 ha raggiunto 573.000 spettatori (3.7%) con lo speciale Il caso Epstein – Il racconto continua, mentre Tv8 ha ottenuto 297.000 spettatori con l’1.7% grazie al film d’azione I mercenari – The Expendables.

Access Prime Time, dati del 1° marzo

Passando all’analisi della fascia dell’access prime time, Rai1 ha visto il Dietrofestival arrivare a 4.452.000 spettatori con il 22% di share. Su Canale5, la corazzata di Mike Bongiorno rivisitata da Gerry Scotti ha mostrato i muscoli: dopo il segmento Gira La Ruota della Fortuna, che ha registrato 4.141.000 spettatori (20.5%), la puntata vera e propria de La Ruota della Fortuna ha raccolto ben 4.923.000 spettatori, pari a un eccellente 24.4% di share.

Nelle altre reti, su Rete4 il programma 4 di Sera Weekend ha raggiunto 1.105.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 850.000 spettatori (4.2%) nella seconda, mentre su La7 In Onda ha interessato 1.029.000 spettatori con il 5.1%. Su Italia1, l’episodio di N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 984.000 spettatori (4.8%), seguito su Rai2 dal TG2 Post che ha segnato 755.000 spettatori (3.7%). Infine, su Tv8, la sfida culinaria di 4 Ristoranti è arrivata a 520.000 spettatori con il 2.6% di share.

Ascolti tv Preserale, dati del 1° marzo

Dando uno sguardo alla fascia del tardo pomeriggio e del preserale, su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.489.000 spettatori (9.7%), mentre la sfida principale di Caduta Libera ha convinto 2.454.000 spettatori raggiungendo il 14% di share. Su Rai3, l’informazione locale dei TGR si conferma un pilastro tenendo informati 2.617.000 spettatori (14.1%), seguiti dai 839.000 fedelissimi di Blob (4.1%). Buona tenuta per Rete4, dove la soap La Promessa ha interessato 1.040.000 spettatori pari al 5.2%.

Spostandoci sulle altre reti, il Nove ha visto la crescita graduale dell’attesa per Fazio: dopo Little Big Italy (350.000 – 2.3%), lo spazio Che Tempo Che Farà è stato la scelta di 591.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1, Studio Aperto Mag ha siglato 488.000 spettatori (3%), seguito dal poliziesco C.S.I. – Scena del Crimine con 534.000 spettatori (2.8%). Su Rai2, dopo lo Speciale TG2 (524.000 – 3.6%), i drama americani 9-1-1: Lone Star e 9-1-1 hanno segnato rispettivamente 353.000 (2.1%) e 470.000 spettatori (2.4%). Chiudono il quadro Tv8 con 4 Hotel, che ha conquistato 265.000 spettatori (1.5%), e La7 che con il film American Hustle – L’apparenza inganna ha raggiunto 198.000 spettatori (1.3%), mentre lo Speciale TGLa7 al suo interno è arrivato a 252.000 spettatori con l’1.8%.