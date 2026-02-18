Ascolti tv del 17 febbraio, Gabriel Garko non ce la fa contro Cuori 3

Su Rai 1 è andata in onda l'ultima puntata di "Cuori 3" e si è scontrata con "Colpa dei sensi" su Canale 5. Gerry Scotti combatte per il podio: gli ascolti

Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Cuori 3. Pilar Fogliati e Matteo Martari si sono trovati a sfidare Gabriel Garko e Anna Safroncik, protagonisti su Canale 5 Colpa dei sensi.

Se Cuori 3 ha pareggiato negli ascolti tv con Paolo Bonolis e il suo Taratata, la faccenda si fa più complicata quando lo scontro è con un’altra fiction, Colpa dei sensi.

Su Rai 2 le Olimpiadi invernali tengono banco. I Giochi appassionano il pubblico televisivo e in molti non si perdono le gare sul ghiaccio. Su Rai 3 è tornato Farwest, mentre su Rete 4 l’appuntamento del martedì è stato con È sempre Cartabianca dove ci si è occupati del caso di Garlasco. La7 ha trasmesso DiMartedì e Italia 1 Le Iene presentano – Inside.

Nell’access prime time La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Affari Tuoi con Stefano De Martino si contendono il podio e non si risparmiano battutine.

Prima serata, ascolti tv del 17 febbraio: vince Cuori 3 ma non brilla

Su Rai 1 Cuori 3 incolla al piccolo schermo 3.034.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale5 Colpa dei Sensi conquista 2.078.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene 2.160.000 spettatori pari all’11.6%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside interessa a 1.096.000 spettatori con il 9.4%.

Su Rai3 FarWest segna 578.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 531.000 spettatori (4.1%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.360.000 spettatori e l’8.3%. Su Tv8 The Idea of You ottiene 246.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna 437.000 spettatori con il 2.7%.

Access Prime Time, dati del 17 febbraio: Gerry Scotti torna numero uno

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.569.000 spettatori (17.2%) e Affari Tuoi arriva a 4.723.000 spettatori (21.8%) dalle 20:48 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.817.000 – 18.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.733.000 spettatori pari al 22% dalle 20:50 alle 21:56.

Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 sigla 1.351.000 spettatori (6.2%) con lo Sci Freestyle Big Air e 1.690.000 spettatori (7.9%) con il Bob a 2. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 998.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.069.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.400.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 966.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 824.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.655.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 469.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 409.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 17 febbraio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.290.000 spettatori pari al 22.1%, mentre L’Eredità coinvolge 4.272.000 spettatori pari al 23.9%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.744.000 spettatori (12.8%), mentre Caduta Libera convince 2.530.000 spettatori (15.1%).

Su Su Rai2 Casa Italia Live intrattiene 1.224.000 spettatori con il 9.5%, mentre Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 conquista 1.419.000 spettatori con l’8.6% con il Bob a 2 e 1.536.000 spettatori con il 7.9% con lo Sci Freestyle Big Air. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 490.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 549.000 spettatori (3%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.194.000 spettatori (12.1%). A seguire Blob segna 860.000 spettatori (4.4%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 731.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 10 Minuti interessa 930.000 spettatori (5.3%), mentre La Promessa intrattiene 1.024.000 spettatori (5.2%). Su La7 Ignoto X raduna 190.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 301.000 spettatori (1.7%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (310.000 – 2.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 662.000 spettatori con il 3.4%.