Ascolti tv del 16 febbraio, Paolo Bonolis contro Pilar Fogliati. Frecciatine tra Scotti e De Martino

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Lunedì 16 febbraio si è riproposta la sfida tra Pilar Fogliati, protagonista di Cuori 3 su Rai 1, e Paolo Bonolis che ha condotto su Canale 5 il secondo appuntamento di Taratata.

Nel primo scontro del 9 febbraio aveva avuto la meglio Cuori 3 su Taratata, anche se di poco, quindi tutto è possibile. Intanto Delia prepara le valigie e lascia la casa, Alberto rassegna le dimissioni e decide di partire per una camminata in montagna con Olivia. Alle Molinette arriva un paziente nuovo con una vecchia conoscenza: il dottor Enrico Mosca.

Le Olimpiadi invernali 2026 sono state protagoniste su Rai 2, mentre su Rai 3 è andato in onda Massimo Giletti con Lo stato delle cose. Su Rete 4 abbiamo ritrovato Quarta Repubblica che si è concentrata sul referendum sulla giustizia. Italia 1 ha trasmesso il film Memory. Su La7 la puntata de La Torre di Babele era intitolata Tortora, dove siamo rimasti?

Nell’access prime time Gerry Scotti e Stefano De Martino si contendono il podio tra frecciatine e battute.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 16 febbraio