Stefano De Martino non può credere a quello che è successo: Elisa ha fatto quello che nessuno aveva mai fatto prima

IPA Stefano De Martino, puntata "pazza" di Affari Tuoi

Una puntata come quella del 16 febbraio sarà difficilmente replicabile ad Affari Tuoi. Stefano De Martino si è infatti ritrovato ad avere a che fare con Elisa, che ripetutamente si è definita “cavallo pazzo”. Un soprannome decisamente calzante, considerando tutto ciò che è accaduto. Al suo fianco sua mamma Carla, che ha rischiato più volte di sentirsi male (si fa per dire).

Il sogno di Elisa

Dopo essersi mossa in maniera egregia nel confronto a distanza con il Dottore, Elisa ha svelato il proprio sogno. Vorrebbe ottenere una somma bastevole per dare un anticipo in banca. Ha infatti intenzione di comprare casa per sé e i suoi due figli: Flavio e Damiano.

Per dire addio al pesante affitto di Roma, però, avrebbe bisogno di una somma consistente. Per questo motivo, infatti, ha rifiutato un bel po’ di offerte. Conoscendo il contenuto del suo pacco, il Dottore le ha proposto fin dalle prime fase delle cifre considerevoli. La più alta, ripetuta due volte, è stata di 38mila euro.

Tutto rifiutato, con mamma Carla che ha dovuto patire lo strazio di gettare al vento tanti soldi. Elisa ha tirato dritto per la sua strada, convinzione, arrivando anche a chiedere scusa, proprio perché al genitore è capitato il compito di “tritatrice”.

Il pubblico ha però ampiamente apprezzato al sua indole. Numerosi i segnali d’incitamento, con addirittura un vero e proprio coro. Quasi come allo stadio, tutti hanno iniziato a intonare “Elisa, Elisa, Elisa!”. Il motivo? Offerte rifiutate e, per la prima volta dopo tanto tempo, la richiesta di un cambio invece di un’offerta.

Scartati 300mila euro

Aveva il pacco numero 2, Elisa, e se n’è privata volontariamente. Il Dottore non ha fatto altro che chiederle: “Offerta o cambio?”. Lei ha sorpreso tutti, anche sua mamma, oltre a Stefano De Martino ed Herbert Ballerina.

Ha richiesto il cambio e, col senno di poi, sappiamo che anche il Dottore non si aspettava una risposta di questo tipo. Era infatti certo che avrebbe tenuto stretto quel due fino alla fine. Lei si è invece fidata dell’istinto. Ha optato per il 18.

Una scelta decisamente azzardata, che alla fine non ha minimamente ripagato. Quando infine si è decisa ad aprire proprio il pacco numero 2, infatti, ha scoperto che la fortuna l’aveva baciata e che lei aveva di fatto rinunciato volontariamente a ben 300mila euro.

Nello studio è piovuto lo sconforto generale, con Elisa che ha dovuto sostenersi un po’ contro tutti. Anche sua madre non si è trattenuta, dicendole di fatto: “Ma perché lo hai cambiato”. Stefano De Martino ha provato a sostenerla ma poi è accaduto l’impensabile, per la seconda volta.

Dinanzi alla chance di un’offerta per chiudere la gara ed evitare l’incognita del pacco nero, la concorrente del Lazio ha indicato la cifra necessaria per fermarsi: “Con 18mila euro vado via. Almeno è una cifra certa”.

Una somma fin troppo bassa e ben distante da quella richiesta per l’intera partita, ovvero 200mila euro. Stefano De Martino ha fatto fatica a crederci, sottolineando come avrebbe potuto richiedere almeno l’offerta più alta, ovvero 38mila. Anche 30mila sarebbero stati meglio, eccome. Il Dottore però accetta e, una volta pareggiata la richiesta, la partita termina automaticamente. Appena 18mila vinti, che con le tasse del caso sono anche meno, a fronte però di un pacco nero che era in realtà un blu: “Mi sono confusa. Capita. Volevo dire 180.000”. Che dire, speriamo che alla banca bastino questi gettoni d’oro.