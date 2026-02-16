Stefano De Martino preso in giro da Belen e l’ex di Beatrice Arnera, il siparietto tv

Belen Rodríguez e la stoccata in tv a Stefano De Martino che nessuno si aspettava dopo la morte del padre del conduttore e ballerino

IPA Belen e Stefano

Dopo la morte del padre di Stefano De Martino sembrava essere tornata una certa complicità tra il conduttore di Affari Tuoi e Belen Rodriguez ma non è proprio così. E la soubrette argentina non ha perso occasione per prendere in giro l’ex marito in tv. Un rancore, quello della 41enne, mai archiviato del tutto. E l’ennesimo siparietto lo conferma bene.

Belen e Andrea Pisani prendono in giro Stefano De Martino

Belen Rodriguez ha citato Stefano De Martino durante una gag con Andrea Pisani ad OnlyFun, il programma comico che conduce su Nove ogni giovedì sera. Il comico, ex di Beatrice Arnera, sulle note di Questa domenica di Olly, ha passato in rassegna tutti gli ex della sudamericana, facendo finta di provarci.

Quando è arrivato a parlare di De Martino, Pisani ha detto: “Ho qualcosa in più di Stefano?” e Belen, di impulso, ha risposto alzando gli occhi al cielo: “Guarda, ci vuole poco”. Pisani ha continuato: “Una per regione, come i pacchi, non ce l’ho”, facendola scoppiare a ridere.

Una battuta, quella di Belen, che non ha di certo lasciato indifferente i follower. Molti hanno difeso la Rodriguez ricordando gli anni della depressione, altri hanno invece preso le parti di Stefano, ribadendo che la vita è ormai andata avanti e i due ex coniugi hanno preso strade differenti.

Ma certi dolori sono difficili da dimenticare, come sanno bene tutte le donne che sono state innamorate almeno una volta nella vita. Com’è accaduto a Belen, che ha provato di tutto per far funzionare il rapporto con lo scugnizzo di Torre Annunziata, ma invano. Dieci anni di tira e molla, passione travolgente e brusche litigate, tra tradimenti e mancanze di rispetto.

Una situazione non facile da vivere e che ha segnato profondamente la sorella di Cecilia Rodriguez.

Oggi Belen è single – “Non mi piace nessuno”, ha dichiarato di recente – mentre Stefano continua a frequentare l’amica del cuore Gilda Ambrosio. Per molti più di una confidente dopo l’estate rovente trascorsa con la sensuale Caroline Tronelli.

Il rapporto oggi tra Belen e Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno fatto pace dopo le accuse di tradimento che lei ha rivolto all’ex marito. Ma non sono tornati insieme, anzi hanno divorziato ufficialmente dopo l’ultima rottura del 2021.

“Oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti”, ha rivelato qualche tempo fa l’ex ballerino, sempre più apprezzato in tv grazie al successo di Affari Tuoi.

E su un eventuale ritorno di fiamma con la soubrette è stato perentorio: “Non succederà più. Siamo ufficialmente divorziati, abbiamo depositato i documenti”.

In seguito alla morte del padre di Stefano qualcuno aveva parlato di un riavvicinamento ma non era altro che una bufala servita ad arte per i più romantici. Il loro rapporto resta cordiale solo ed esclusivamente per il figlio in comune Santiago.

Dopo un tira e molla durato dieci anni, con due ricongiungimenti importanti, è evidente che sia Stefano sia Belen hanno capito che la loro relazione è ormai morta e sepolta.