Ascolti tv del 9 febbraio, Paolo Bonolis sfida Cuori

Paolo Bonolis su Canale 5 ha condotto "Taratatà" e si è scontrato con "Cuori 3". Gerry Scotti e De Martino in guerra: i dati di ascolto tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Rai Pilar Fogliati e Matteo Martari in "Cuori 3"

Lunedì in prima serata Paolo Bonolis ha debuttato su Canale 5 con Taratatà. La sua è stata una strada tutta in salita, dato che su Rai 1 è andato in onda un nuovo episodio di Cuori 3.

Gerry Scotti ha dunque passato il testimone a Paolo Bonolis. Infatti, subito dopo La Ruota della Fortuna è andato in onda lo show Taratatà per celebrare i live alla Festa della Musica.

Invece dopo Stefano De Martino con Affari Tuoi, la linea è passata a Pilar Fogliati e Matteo Martari, protagonisti di Cuori 3.

Su Rai 2 sono andate in scena le gare delle Olimpiadi invernali, mentre su Rai 3 abbiamo ritrovato Massimo Giletti con Lo stato delle cose.

Italia 1 ha trasmesso Taken 3 – L’ora della verità e su Rete 4 è tornata Quarta Repubblica dove Nicola Porro ha intervistato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Su La7 è andata in onda una nuova puntata de La Torre di Babele.

Prima serata, ascolti tv del 9 febbraio: vince Cuori 3 ma di poco

Su Rai 1 incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati del 9 febbraio

Su Rai1 Affari tuoi. Su Canale5 La Ruota della Fortuna è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 9 febbraio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 9 febbraio