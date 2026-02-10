Taratata, le pagelle della prima puntata: Giorgia bacia Bonolis (9) Emma è un uragano (7)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Paolo Bonolis torna in prima serata su Canale 5 con Taratata, appuntamento dedicato alla musica con tanti ospiti, duetti, cover ed esibizioni che lasciano il segno. La puntata del 9 febbraio 2026 di Taratata è andata in scena presso la ChorusLife Arena di Bergamo con ospiti Ligabue, Biagio Antonacci, Giorgia, Emma, ma anche Max Pezzali ed Elisa.

Un evento dedicato alla musica che riporta sul piccolo schermo, dopo oltre vent’anni, uno show particolarmente apprezzato che da molti è stato definito come il “Sanremo di Canale 5”. La formula di Paolo Bonolis? Tanto semplice quanto efficace: canzoni che hanno segnato generazioni e che è impossibile non cantare, artisti amatissimi dal pubblico e storie appassionanti.

Un format che mette al centro la musica (davvero). Voto: 9

Paolo Bonolis ha rispettato la sua promessa e con Taratata ha portato la musica in televisione, mettendola al centro di un format ben congegnato con ospiti eccezionali e canzoni che hanno fatto la storia. Il palcoscenico è quello della ChorusLife Arena di Bergamo perfetto per regalare un vero e proprio viaggio musicale fra duetti inediti, cover e performance capaci di emozionare.

I protagonisti scelti sono artisti di grande livello con canzoni che è impossibile non canticchiare e un’energia che travolge. Da Biagio Antonacci a Emma, passando per Elisa e Giorgia, sino a Max Pezzali e Ligabue, Taratata rispetta quanto affermato all’inizio ed è uno spettacolo tutto da vivere, un brano dopo l’altro.

L’arena è uno spazio in cui i cantanti dialogano con Paolo Bonolis, condividono aneddoti, ma soprattutto cantano, con una grinta e una forza straordinarie. La musica diventa così uno strumento potentissimo di condivisione e di incontro fra generazioni con il pubblico che non fa da sfondo, ma partecipa attivamente, cantando e vivendo l’esperienza.

Paolo Bonolis senza rivali fra frecciatine alla Rai e racconti emozionanti. Voto: 9

Istrionico, capace di grande ironia e insieme di una profondità emotiva che pochi hanno, Paolo Bonolis a Taratata dimostra ancora una volta di essere un fuoriclasse della televisione. Confrontarsi con assi della musica come Giorgia o Ligabue non è semplice, ma Bonolis lo fa con una facilità che sorprende. Sa raccontare gli artisti, adattarsi al loro ritmo e metterli a loro agio, facendo spettacolo, senza però oscurarli mai.

L’apertura del programma è travolgente, con il presentatore entusiasta, accolto dagli assoli delle chitarre. Racconta al pubblico, come lui solo sa fare, la storia della nascita di Se telefonando, il celebre brano di Mina. Una melodia ispirata a Ennio Morricone dal suono di un’ambulanza che non lo faceva dormire con la sua sirena. Poi cita i Beatles passando, in pochi secondi, dalla serietà alla risata, senza risparmiare una frecciatina improvvisata alla Rai e alla vicenda delle gaffe del telecronista Paolo Petrecca alle Olimpiadi Milano-Cortina.

“Sto parlando dei Beatles – dice -. John Lennon e Paul McCartney, vi dice qualcosa?”. Poi notando una certa esitazione nel pubblico aggiunge: “Lei per caso ha lavorato come telecronista alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi?”, scatenando l’ilarità di tutti.

Giorgia favolosa: brilla, diverte e bacia Bonolis. Voto: 8

Forse non serviva, visto che già lo sapevamo bene, ma Taratata conferma il talento di Giorgia come un’artista completa. Non solo cantante, dotata di ironia e grande delicatezza, Giorgia è perfetta anche come conduttrice. Così per buona parte del programma – in particolare quella iniziale – resta sul palco accanto a Paolo Bonolis.

Ed è lei la protagonista del momento più divertente del programma con un bacio scambiato con il presentatore fra il pubblico. Giorgia sorprende e si fa sorprendere, seguendo Bonolis e rispondendo alle sue battute. La sua dolcezza traspare dallo schermo, così come la sua voce potente.

La cantante regala al pubblico un medley mozzafiato sulle note di Corpi Celesti, Golpe, Gocce di Memoria, La cura per me e Il mio giorno migliore. Sino alla cover di Human nature di Michael Jackson.

Emma è un urgano. Voto: 7

C’è solo un modo per descrivere Emma Marrone a Taratata: energia pura. Da Amici ad oggi la cantante salentina non ha mai perso la sua autenticità e quel talento capace di lasciare senza fiato. Duetta con Giorgia, poi con Elisa, forte di una voce che non perde mai di intensità e che si adatta, vibrando al massimo e regalando emozioni.

Persino Paolo Bonolis resta stupito dalla sua forza mentre canta L’amore non mi basta, coinvolgendo tutto il pubblico. Ma Emma non è solamente una cantante, è anche una persona autentica e con la battuta pronta, capace di scherzare con il conduttore e di emozionarsi per i duetti con le colleghe.

Max Pezzali e Ligabue oscurati. Voto: 6

L’energia femminile a Taratata è inarrestabile. Emma, Elisa e Giorgia sono così straordinarie da oscurare con la loro personalità il racconto di altri cantanti. Max Pezzali e Ligabue si esibiscono sulle note dei loro più grandi successi. Lasciano parlare la musica, ma sul palco, chiacchierando con Bonolis, non si lasciano andare davvero.

Va meglio a Biagio Antonacci che si siede sulla panchina della trasmissione insieme a Giorgio Panariello e Paolo Bonolis, chiacchierando come si farebbe al bar con gli amici. Il cantante diverte con le sue battute sul presentatore, improvvisa e si diverte, lasciandosi andare a risate liberatorie che è impossibile non seguire. E quando canta Fai finta di non lasciarmi mai di Gino Paoli commuove e fa cantare come nessun altro, con un tributo da brividi.

Giorgio Panariello perfetto. Voto: 7

La scelta del comico per spezzare il ritmo della trasmissione è più che azzeccata. Giorgio Panariello apre il suo intervento con un lungo monologo in cui riporta in scena uno dei suoi personaggi più amati e apprezzati dal pubblico. Non rinuncia all’improvvisazione e le sue battute sono sempre divertenti, mai esagerate o fuori luogo, figlie di una comicità genuina e perfetta per un programma come Taratata. Immancabile la sua imitazione di Renato Zero, richiesta a gran voce.