Taratata – Tutto in una notte, le anticipazioni e la scaletta del 10 marzo

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Paolo Bonolis

Dopo il grande successo delle due serate evento di febbraio torna in prima serata su Canale5 Taratata – Tutto in una notte, un appuntamento speciale che riunisce momenti, emozioni e la grande musica protagonista delle due puntate dello show andate in onda lo scorso mese. A riproporre questo viaggio musicale sarà ancora una volta Paolo Bonolis, che accompagnerà il pubblico attraverso le esibizioni più coinvolgenti e i duetti più sorprendenti che hanno animato il palco della ChorusLife Arena di Bergamo.

Taratata – Tutto in una notte, le anticipazioni del 10 marzo

La grande musica torna protagonista su Canale5: martedì 10 marzo va in onda un appuntamento speciale che vedrà il ritorno dello show che ha fatto emozionare gli spettatori con esibizioni emozionanti e duetti coinvolgenti. Stiamo parlando di Taratata – Tutto in una notte, una serata che farà rivivere al pubblico tutte le grandi emozioni delle due serate di grande successo andate in onda lo scorso febbraio.

Lo show prende forma dallo storico format televisivo, andato in onda dal 1998 al 2001 su Rai1, che ha visto alternarsi al timone nel corso degli anni Enrico Silvestrin, Natasha Stefanenko e Vincenzo Mollica. La serata speciale vedrà di nuovo Paolo Bonolis come conduttore: sarà lui a guidare gli spettatori in questo nuovo viaggio nella grande musica di oggi, tra duetti spettacolari e performance originali degli artisti.

Ancora una volta a fare da scenografia all’evento la futuristica ChorusLife Arena di Bergamo, dove gli artisti si sono esibiti regalando al pubblico momenti intensi, tra brani eseguiti dal vivo e aneddoti e riflessioni che hanno mostrato il vero volto dei cantanti più amati del nostro panorama musicale.

Gli ospiti della serata speciale

La serata del 10 marzo permetterà di rivivere i momenti più belli e spettacolari delle due puntate dello show andate in onda a febbraio. Sul palco rivedremo Alessandra Amoroso, una delle grandi protagoniste dell’estate italiana (e non solo) con i suoi più grandi successi, Annalisa, ormai regina del pop nostrano.

E potremo godere delle melodie intramontabili di Biagio Antonacci e Luca Carboni, senza dimenticare i brani di Gigi D’Alessio, pronto a farci ballare e cantare a squarciagola anche dal divano di casa. E non mancheranno alcune delle voci femminili più belle della nostra musica: Giorgia ed Elisa, senza dimenticare la grinta di Emma e l’eleganza di Fiorella Mannoia.

Ma il parterre di artisti non finisce qua: dall’Arena di Bergamo ascolteremo ancora il rock d’autore di Ligabue, l’energia dei Negramaro e il pop di Max Pezzali, pronto a farci fare un tuffo direttamente negli anni Novanta. Saranno riproposti anche i duetti e i “trielli”, ovvero le performance a tre, che più ci hanno emozionato, e ritroveremo Giorgio Panariello ed Edoardo Leo, ospiti speciali che arricchiranno questo viaggio tra musica e parole.

Quando e dove vedere Taratata

L’appuntamento speciale con Taratata – Tutto in una notte va in onda il 10 marzo, dalle 21.50 su Canale5, dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. La puntata sarà visibile in contemporanea su Mediaset Infinity dove rimarrà fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda del programma.