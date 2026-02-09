Anticipazioni Taratata, gli ospiti di Paolo Bonolis del 9 febbraio

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Paolo Bonolis

Se c’è una cosa che abbiamo imparato negli anni, è che quando Paolo Bonolis scende in campo, lo fa per un motivo molto preciso. Questa sera, lunedì 9 febbraio 2026, il prime time di Canale5 si rinnova con il ritorno di un marchio storico, sinonimo di qualità e tanta, ma tanta musica: Taratata. Ma non aspettatevi il solito varietà patinato, perché qui siamo di fronte a uno show dal vivo, quello vero, grazie all’emozione degli incontri ravvicinati tra i giganti della nostra canzone.

Taratata, le anticipazioni del 9 febbraio

La cornice scelta per questo evento in due serate è la futuristica ChorusLife Arena di Bergamo, trasformata per l’occasione in un tempio della musica. L’allestimento scenografico è di grande impatto, con un palco centrale che azzera le distanze tra gli artisti e il pubblico. L’obiettivo? Celebrare la potenza delle performance live, lontano dai filtri e dai tecnicismi eccessivi, puntando tutto sulla forza interpretativa.

A guidare il timone, con il suo inconfondibile stile, ci sarà Paolo Bonolis. Il conduttore non sarà un semplice “presentatore”, ma il filo conduttore di un racconto che vuole andare a fondo nell’evoluzione delle sonorità italiane, mettendo a nudo il talento dei dodici protagonisti scelti per questa prima serata.

Gli ospiti

Il cast di questo appuntamento del 9 febbraio è un vero e proprio “Dream Team” della discografia nazionale. Sul palco vedremo alternarsi generi e generazioni diverse, pronti a regalare al pubblico duetti inediti e versioni esclusive dei loro più grandi successi.

Tra le voci femminili non mancano quelle di Giorgia ed Elisa, la grinta di Emma e la raffinatezza di Fiorella Mannoia. Spazio anche ai ritmi travolgenti di Annalisa e il calore di Alessandra Amoroso, ormai certezze assolute delle classifiche. Sul fronte maschile, l’Arena di Bergamo accoglierà il rock d’autore di Ligabue e le melodie intramontabili di Biagio Antonacci e Gigi D’Alessio. A completare questo quadro d’autore ci saranno la poesia di Luca Carboni, l’energia dei Negramaro e il pop nostalgico (ma sempre attuale) di Max Pezzali.

Taratata non è però solo una rassegna di canzoni, ma un’esperienza immersiva. Gli artisti avranno modo di raccontarsi, spiegando come sono nati i testi e le melodie che hanno segnato intere generazioni. Sarà una vera e propria Festa della Musica, prodotta da FriendsTv in collaborazione con Double Trouble Club (su format Banijay), un prodotto per chi ama perdersi tra le note e lasciarsi stupire da sorprese last-minute.

Quando e dove vedere Taratata

La prima puntata di Taratata va in onda il 9 febbraio, dalle 21,50 su Canale5 e comunque dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. La puntata è visibile in contemporanea su Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda del programma. Lo show vive anche sui social tramite i commenti degli utenti e con gli highlights che vengono rilasciati nel corso della trasmissione. Per Paolo Bonolis si tratta di un ritorno alla prima serata dopo il grande successo di Avanti un altro! e la chiusura storica di Ciao Darwin.