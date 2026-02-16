Anticipazioni Taratata, gli ospiti di Paolo Bonolis del 16 febbraio

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Paolo Bonolis

La grande musica dal vivo torna protagonista su Canale5: lunedì 16 febbraio, dopo lo straordinario successo della scorsa settimana, Paolo Bonolis conduce il secondo e ultimo appuntamento speciale di Taratata. Direttamente dalla futuristica ChorusLife Arena di Bergamo, lo show si conferma un’oasi per chi ama la musica senza artifici, un viaggio nelle emozioni che solo l’incontro tra artisti e pubblico sa garantire.

La nuova edizione dello storico format televisivo, andato in onda dal 1998 al 2001 su Rai1, torna con una seconda puntata e segna il ritorno del conduttore alla prima serata dopo Avanti un altro! e la chiusura storica di Ciao Darwin.

Taratata, le anticipazioni del 16 febbraio

Il format di Taratata – firmato Banijay e realizzato da Friends Tv con Double Trouble Club – punta sul monumentale impianto scenico della ChorusLife Arena di Bergamo. Quella di stasera non sarà una semplice carrellata di successi, ma una vera festa dedicata alla musica in tutte le sue sfaccettature. Il cuore pulsante dello show saranno le esibizioni rigorosamente dal vivo, supportate da una superband che trasformerà ogni brano in un’esperienza sonora unica: è bandito il playback, per un’esperienza condivisa e indimenticabile.

In un’epoca di filtri e autotune, il punto forte dello show saranno i momenti di grande intensità dove l’unico effetto speciale ammesso è l’emozione o di un arrangiamento diverso pensato appositamente per l’occasione. Al timone, come già accennato, ci sarà Paolo Bonolis, che sarà “direttore d’orchestra” della serata. Tra un brano e l’altro, il conduttore scaverà nei ricordi degli artisti, trasformando l’arena in un salotto intimo nonostante i 4.500 spettatori presenti, tra aneddoti, riflessioni, passaggi biografici che restituiscono agli artisti una dimensione meno filtrata.

Gli ospiti

Se nella prima serata abbiamo visto icone come Ligabue ed Elisa, stasera Bonolis alza ulteriormente l’asticella con un cast che abbraccia generazioni e stili diversi: ritroveremo l’energia della regina del pop italiano, Annalisa, e l’eleganza di Fiorella Mannoia, sempre pronta a regalare interpretazioni che promettono di emozionare.

Non mancheranno i Negramaro: Giuliano Sangiorgi e la band porteranno la loro energia rock sul palco centrale dell’arena. Così come tornerà sul palco Alessandra Amoroso, un’altra delle regine dell’estate (e non solo) della nostra musica. L’Arena di Bergamo accoglierà anche Luca Carboni e Gigi D’Alessio: Il maestro della melodia napoletana che giocherà con gli altri ospiti in duetti inaspettati.

La forza di Taratata infatti sta proprio nell’imprevedibilità. Il cuore della serata saranno i duetti e i “trielli”, ovvero performance a tre creati appositamente per lo show, dove artisti distanti per genere si fondono in un unico racconto musicale. Ospite speciale della seconda puntata dello show sarà l’attore Edoardo Leo, come a voler costruire un dialogo tra musica e parola, canto e narrazione.

Quando e dove vedere Taratata

La prima puntata di Taratata va in onda il 16 febbraio, dalle 21,50 su Canale5, dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. La puntata è visibile in contemporanea su Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda del programma.